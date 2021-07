Dominik Plechatý s fotbalem začal v TJ Sokol Zvole, odkud na počátku dorosteneckého věku přestoupil do FK Motorlet Praha a již po roce pokračoval do AC Sparta Praha. Na podzim v roce 2018 jako hostující hráč odehrál za FC Sellier&Bellot Vlašim čtrnáct druholigových mistráků a v únoru 2019 debutoval v prvoligové sestavě AC Sparta Praha.

Ročník 2019-20 strávil na hostování v prvoligovém FK Jablonec, odkud se pro následující ročník 2020-21 vrátil do pražské Sparty. V české nejvyšší lize dosud odehrál celkem 43 utkání (15 za Spartu a 28 za Jablonec) bez vstřeleného gólu. Mezinárodní zkušenosti má z devíti reprezentačních startů (za U20 dvakrát a za U21 sedmkrát).

V polovině letošního června se zapojil do přípravy v Mladé Boleslavi pod trenérem Karlem Jarolímem, který mu dal šanci ve všech sedmi nesoutěžních zápasech. V průběhu července se Dominik Plechatý s vedením FK Mladá Boleslav dohodl na dvouletém hostování s platností do 30. června 2023.

„Ve Spartě jsem neměl takové vytížení, jak bych si představoval. Když se uzdravil Štetina, tak tam bylo v přípravě sedm stoperů, takže hostování v Boleslavi považuji za důležitý krok v mé kariéře. Ve hře byla i varianta, že bych pokračoval v Jablonci, ale když ten udělal Zeleného ze Slavie a do toho mně zavolal pan Jarolím, jehož nabídka mě příjemně překvapila, vzal jsem ji," prozradil perspektivní stoper zákulisí transferu.

Navzdory svému mládí nepatří v tuzemské první lize zdaleka k zelenáčům, proto jeho hodnocení úrovně kádru, který se v Mladé Boleslavi v letošním létě sešel, působí věrohodně optimisticky.

„Minulá sezóna Boleslavi úplně nevyšla, jak by si představovala, ale nyní je tady mančaft nastavený na to, aby hrál první polovinu tabulky. Doufám, že budeme do pátého místa," míní Dominik Plechatý, jenž jde do nové ligové sezóny s osobní ambicí vybojovat si místo v základní sestavě FK Mladá Boleslav: „Myslím si, že mám v Boleslavi větší šanci prosadit se do sestavy, než ve Spartě, a budu za Boleslav bojovat."