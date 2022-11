Branky za domácí dávali postupně Ekpai, nováček v týmu Dele, nejlepší střelec béčka Vojta, v podzimní formě hrající Mareček a v poslední minutě také Patrik Žitný. Ten také celý zápas bezprostředně po jeho skončení zhodnotil:

„Zápas měl spíš kondiční směr, chtěli jsme si u toho zaběhat, a to jsme splnili. A jsme samozřejmě rádi, že jsme proměnili šance, kterých jsme si vytvořili dost. Doufám, že ve stejném duchu odehrajeme i zbylé dva zápasy.“

Hokejisté ještě jednou venku. Vyhrají konečně za tři body?

Týmy se nyní nachází ve zvláštním stavu, kdy je sice po podzimní části sezony, přesto se dál trénuje a díky Tipsport lize i hraje. „Je to hodně nezvyklé. V minulosti to po sezoně už byly spíše takové uvolněné tréninky, ale letos je to spíš kondiční meziblok před Vánocemi. Ale třeba pro mě osobně je to potřebné, tím že jsem na podzim tolik nehrál,“ přemítá o nezvyklém kalendáři, který si vynutil extraordinární termín světového šampionátu Žitný.

Ten byl mezi čtveřicí hráčů, kteří odehráli proti Hradci celých devadesát minut: „Bylo tak plánované, že my, co jsme na podzim tolik nehráli po zraněních, odehrajeme celé utkání, abychom do sebe dostali zápasovou kondici. To je vždycky jiné než trénink.“

V poslední minutě Žitný navíc uzavřel skóre: „Jsem rád, že mi to tam konečně spadlo. A doufám, že gólů přibude ještě víc.“

FC Hradec Králové – FK Mladá Boleslav 2:5 (1:2)

Branky: 32. Jurčenko, 84. Kadrmas – 22. Ekpai, 38. Dele, 63. Vojta, 66. Mareček, 90. Žitný. Rozhodčí: Berka. Diváci: 180.

Hradec: Hrnčíř (46. Vlk) – Holovatskiy, Baloun, Hlaváč – Mahr (69. Schmoranz), Kosař, Kučera, Kutík (69. Boniš) – Hypšman (59. Březák) – Hájek (59. Kadrmas), Jurčenko (59. Hodač).

Boleslav: Polaček (46. Mikulec) - Král (46. Rulc), Karafiát (46. Šimek), Suchý (46. Donát) - Kubista (46. Mareček) - Látal, Žitný, Dele, Ekpai - Stránský (46. Mašek), Vojta.