„Uvnitř kabiny jsme si řekli, že uděláme všechno pro to, abychom v Olomouci zahráli dobrý zápas a aby v odvetě bylo o co hrát. Olomouc má velmi dobrý tým složený ze zkušených i mladých hráčů. Jednoznačně to bude vyrovnaný dvojzápas," řekl k utkání mladoboleslavský asistent Pavel Medynský.

„Všechny čtyři týmy, které byly v této skupině, jsou obrovsky vyrovnané i naše konfrontace s nimi v základní části byly vyrovnané,“ je si vědom trenér Sigmy Václav Jílek.

Na jaře Olomouc Mladou Boleslav na domácím hřišti porazila 2:1. Venku na podzim pak promarnila náskok 3:1 a odvezla si pouze bod.

„Olomouc je technické mužstvo, něco jako České Budějovice, jen agresivnější. Jejich trenér (Václav) Jílek prezentoval, že je velmi zklamaný z toho, že se nedostali do první šestky. Když už se dostali až sem, udělají všechno pro to, aby vyhráli," míní Medynský.

„Mužstvo protivníka disponuje možná větší individuální kvalitou a závěr sezony Boleslavi vyšel, takže hráči budou mít sebevědomí i motivaci,“ pokračoval Jílek na adresu svěřenců Pavla Hoftycha, kteří obsadili v základní části sedmé místo.

Velký pozor si Hanáci budou muset dát kromě Marka Matějovského a Ewertona také na Davida Douděru, který v posledních duelech hraje ve výborné formě. A hlavně střelecké – v posledních osmi zápasech zaznamenal stejný počet branek a ubránit jej dokázala pouze Viktoria Plzeň. Naopak Českým Budějovicím dal v úvodním střetnutí dvě branky a celkem ve dvojzápase zaznamenal tři ze čtyř boleslavských tref.

Za své výkony si v lize dokonce poprvé v kariéře vysloužil titul hráče měsíce dubna. Třiadvacetiletý hráč po příchodu trenéra Pavla Hoftycha do Mladé Boleslavi aktuálně prožívá nejlepší období v ligové kariéře.

„Pamatuju si ho ještě jako soupeře. Hrál jsem dokonce přímo na něj a už tehdy na mě jako mladý udělal velký dojem. Rychlostně vybavený, výborná kopací technika. Od té doby udělal kus práce a je potřeba si na něj dát pozor,“ řekl asistent kouče Hanáků Milan Kerbr.

Hanáci se kromě soupeře budou muset opět vypořádat s velkou marodkou. Absentovat budou Chytil, Greššák, Macík, Navrátil, Spáčil či Vaněček. U Beneše, Gonzáleze, Matouška či Zahradníčka je pak start hodně nejistý.

I přes tyhle nepříjemnosti je však cíl jasný – přidat čtvrtou výhru v řadě. „Budeme chtít oba zápasy vyhrát a sezonu zakončit úspěšně,“ hlásí Chvátal. „Zvládnout dvojzápas by byl dílčí odměnou za sezonu,“ dodal Jílek.

Boleslav je až na Preisler a Horského, jejichž starty jsou po svalových zraněních nejisté, kompletní.

