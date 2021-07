Fotbalisté Mladé Boleslavi odehráli první přátelské utkání v rámci letní přípravy na novou sezonu. S prvoligovými Pardubicemi uhráli remízu 1:1. Hrálo se na hřišti v Lázních Bohdaneč, kde se v sezoně 97-98 hrála rok dokonce nejvyšší česká soutěž. Dres místního Atlantiku celých pět sezon oblékal boleslavský odchovanec Adrian Vizingr.

V roce 2000 se místní klub po bankrotu spojil s Pardubicemi, které si Boleslav pozvaly k přípravnému utkání právě sem. Zatímco Perníkáři za sebou měli již porážku 0:2 s Brnem, Boleslav hrála poprvé. A z měření sil těchto dvou celků nakonec vzešla remíza 1:1. Boleslav v prvním poločase představila několik nových tváří – ve zbrusu nové stoperské dvojici hrál Suchý s Karafiátem, v útoku operoval ex-brněnský Fila.

Ten se také v 16. minutě zjevil v první velké šanci zápasu, ale v dobré pozici pálil jenom do brankáře Letáčka. Do vedení šli o osm minut později domácí, když se k dorážce z bezprostřední blízkosti dostal Brazilec Cadu. Boleslavské vyrovnání neslo také jihoamerický podpis. V závěru poločasu vyslal Matějovský dalším ze svých brilantních pasů do šance Ewertona a hráč, který loňskou sezonu strávil na hostování právě v Pardubicích, srovnal na 1:1.

Oba celky pak do druhého poločasu značně prostřídaly sestavy, čímž utrpěla i hra. Na straně hostů se objevila kompletně změněná jedenáctka a vůbec poprvé se v boleslavském dresu představili brankář Halouska, dále pak Píchal, Plechatý, Jurásek, Smrž, nebo Mužík. Na hrot se pak postavil navrátilec z Turecka Muris Mešanovič. Ten mohl celý zápas osm minut před koncem celý zápas rozhodnout, ale svůj samostatný únik proměnit nedokázal. Na druhé straně ještě hlavičkoval nebezpečně Prosek, ale branku minul.

FK Pardubice – FK Mladá Boleslav 1:1 (1:1)

Branky: 24. Cadu – 43. Ewerton. Rozhodčí: Radina. ŽK: 2:2. Diváci: 455.

Pardubice 1. poločas: Letáček – Cadu, Šejvl, Toml, Čelůstka – Jeřábek – Tischler, Solil, Beran, Kostka – Černý. 2. poločas: Letáček – Prosek, Jakab, Toml (69. Šejvl), Červ – Jeřábek (69. Čelůstka) – Sokol, Dufek, Cienciala, Ramos – Huf.

Boleslav 1. poločas: Šeda – Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler – Dancák, Matějovský – Skalák, Ladra, Ewerton – Fila. 2. poločas: Halouska – Píchal, Plechatý, Šimek, Jurásek – Smrž, Jirásek (78. Hönig), D. Mašek, L. Mašek – Mužík, Mešanovič.