Mladá Boleslav – Osmnáct gólů v osmnácti zápasech. Podzimní vizitka Nikolaje Komličenka v nejvyšší fotbalové soutěži budila zájem. O to víc jsou v Mladé Boleslavi rádi, že se jim hostování ruského útočníka z FK Krasnodar podařilo s předstihem přetavit v přestup. Třiadvacetiletý fotbalista se necelé dva týdny před startem jarní části upsal středočeskému klubu na tři a půl roku.

Útočník Mladé Boleslavi Nikolaj Komličenko | Foto: Miloš Moc

„V Mladé Boleslavi jsem velice spokojený. Jinam jsem jít nechtěl,“ netají se lídr střelecké tabulky a věří, že na jaře může být ještě lepší než dosud. „Očekávám, že se má tvrdá práce z tréninku projeví na hřišti, že se budu zlepšovat a že budu pomáhat týmu a klubu.“

Ruce si mne i vedení klubu. Prezident Boleslavi Josef Dufek označil přestup za jeden z největších v historii klubu. „Kolem Komličenka se motalo několik zájemců,“ potvrdil a jedním dechem chválil přístup všech zainteresovaných stran k jednání.

Ve stejném duchu mluví i hráčův agent Viktor Kolář ze Sport Investu. Rovněž on považuje Rusa za horké zboží. „Kolja vede střeleckou tabulku ligy a prosazuje stabilně vysokou výkonnost, má navíc obrovskou chuť se dále rozvíjet a zlepšovat. Pořád je mu teprve třiadvacet let a to nejlepší má před sebou,“ nepochybuje.

Za rok a půl trvajícího hostování Komličenko oblékl boleslavský dres v celkem pětatřiceti prvoligových, pěti pohárových a jedenácti přípravných zápasech. Výrazněji se střelecky začal prosazovat až loni na podzim. „Důležitým impulsem byl příchod trenéra Webera. V loňské jarní sezoně bylo vidět, že na Komličenka hodně sází,“ prozradil Josef Dufek, co předcházelo prodloužení hostování, jehož součástí byla i opce na přestup. K jejímu uplatnění si nyní mohou v Boleslavi gratulovat.

Jak spokojený šéf Dufek naznačil, nemuselo by jít směrem do mužstva o poslední transfer aktuálního přestupového okna. „Jsem nyní nabuzený k dalšímu doplnění mužstva. Nedočkavě očekávám mistrovská utkání, protože skládáme opravdu dobré mužstvo. Kromě Komličenka jsme udrželi Přikryla a přivedli spoustu mladých talentovaných hráčů. Mám velká očekávání, ale bude to hodně o trpělivosti trenérů, klubových funkcionářů a hlavně fanoušků,“ vzkázal Josef Dufek.

S jiným zahraničním hráčem se naopak ve městě automobilů v těchto dnech rozloučili. Záložník Tiémoko Konaté pro jarní část našel nové působiště v dánském Vendysselu. Konaté přestoupil do Boleslavi loni v únoru z pražské Sparty, původní kontrakt měl vypršet letos v létě. Z devatenácti zápasů podzimní části Fortuna ligy čtrnáctkrát nastoupil v základní sestavě.