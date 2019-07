Úvodní duel se uskuteční za týden 25. července od 19 hodin v Mladé Boleslavi. Soupeř Jablonce vzejde z dvojice Škupi - Pjunik Jerevan, jejichž první souboj v Arménii skončil 3:3.

Ordabasy v obou zápasech rozhodlo o výhře ve druhém poločase. V odvetě poslal Šymkent do vedení v 82. minutě záložník Mehanovič, který dříve hrál za Mladou Boleslav, Varnsdorf, Jablonec a Zlín. V páté minutě nastavení stvrdil postup útočník Badibanga.

Předprodej na utkání začal v Boleslavi už ve čtvrtek. Úvodní zápas druhého předkola Evropské ligy FK Mladá Boleslav - FC Torpedo Kutaisi nebo se hraje v mladoboleslavské Loko Trans Aréně ve čtvrtek 25. července od 19 hodin.





Cena jedné vstupenky 200 Kč

Vstupné pro seniory a držitele průkazů ZTP za zvýhodněnou cenu 100 Kč

Vstupné pro mládež od 6 do 18 let za zvýhodněnou cenu 100 Kč

Vstup zdarma pro děti do 5 let

Předprodej vstupenek ve fanshopu FK Mladá Boleslav v suterénu jižní tribuny:

Čtvrtek 18. července od 13 do 16 hodin

Úterý 23. července od 13 do 16 hodin

Předprodej vstupenek na hlavní pokladně vstupní brány č. 3 a 4:

Středa 24. července od 12 do 15 hodin

Permanentky na předkola Evropské ligy neplatí.

VIP permanentky na předkola Evropské ligy platí.