Tři zápasy v rámci zimní Tipsport ligy, příprava s Vlašimí a další tři zápasy během soustředění na Maltě. Ani jeden z nich fotbalisté Mladé Boleslavi v rámci zimní přípravy neprohráli. Jedinou zimní porážku jim uštědřili v sobotní generálce na ligu v Ďolíčku pražští Bohemians. Ti doma porazili Boleslav 2:1.

Boleslavští se sice snažili o kombinační fotbal, ale příliš často jejich přihrávky postrádaly přesnost. Přesto vyhráli první poločas. Bohemians se po změně stran prosadili bojovností a důrazem, což korunovali vítězným gólem v nastavení.

Ve 29. minutě obrana klokanů odvrátila Hubínkův centr zprava a Pudil levačkou z dvaceti metrů trefil levý horní růžek Le Giangovy branky. V 53. minutě ale bylo vyrovnáno, když Bartkův centr zleva Pulkrab tísněn Jakubem Klímou srazil ke vzdálenější tyči. V jediné nastavené minutě pak Levinovu dělovku Šeda vyrazil na roh a po jeho rozehrání Nečasovo zakončení skončilo za levou tyčí jeho branky.

Příprava tak výsledkově Boleslavi vyšla obstojně, horší už to ale bylo se stavem kádru. Tady „Fabrikáři“ počítali spíše ztráty a to hlavně v ofenzivní formaci. Komličenko přestoupil do ruského Dynama Moskva, Mešanovič odešel hostovat do tureckého Kayserisporu, Bucha se vrátil do Plzně a Matějovský je v rekonvalescenci po operaci achilovky.

V kolonce příchodů pak nejvíce vyčnívá přestup mladého obránce Douděry z druholigové Dukly. Ten v generálce nastoupil na kraji zálohy. Svůj přesun do Mladé Boleslavi si samotný hráč hodně pochvaluje: „Jsem úplně nadšenej. Já si normálně připadám, jako kdybych byl v Realu Madrid. Oproti Dukle je to úplná paráda. Snažím se vybojovat si pozici v základní sestavě. Nepřišel jsem se jenom koukat a slavit, že jsem v první lize. Ale jak říkám, zázemí v Boleslavi je parádní. Myslím, že jsem si vybral dobře.“

Nahradit Nikolaje Komličenka a jeho góly by pak měl navrátilec ze zlínského hostování Tomáš Wágner: „Vím, že lidem bude Komli chybět, pro Boleslav toho udělal hodně. Já budu dělat všechno, aby jim chyběl co nejméně.“

Více prostoru na jaře podle kouče dostanou i mladíci.