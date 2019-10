Liberec nastoupil do zápasu bez trenéra Pavla Hoftycha, který jako první kouč v lize nesměl být na lavičce kvůli čtyřem žlutým kartám. Jeho místo zaujal asistent Pavel Medynský.

V sedmé minutě nabil Matějovský na střelu Budínskému, který ale libereckou obranu neprostřelil. V 16. minutě si Komličenko ve vápně vyměnil míč s Jakubem Klímou, brankáře Nguyena však nepřekonal. O deset minut později Komličenkovu tvrdou střelu z šestnáctky vyrazil Nguyen na roh a vzápětí Bucha po Matějovského přihrávce přestřelil.

Neproměněné šance mohly domácí mrzet, protože po půl hodině hry z nenápadné akce Slovan udeřil. Mikula vyslal od postranní čáry přízemní přihrávku před branku, která doputovala až k přesně zakončujícímu Musovi.

Hostům se výborně povedl vstup do druhého poločasu. Potočný přehodil Stejskala a Musa doklepl míč do prázdné branky.

Zkorigovat mohl Komličenko, jehož přímý kop vytěsnil mimo tři tyče Nguyen. Poté ruského kanonýra stáhl ve vápně Mikula a rozhodčí Rejžek odpískal penaltu, kterou v 55. minutě proměnil Budínský.

Jenže místo mladoboleslavského tlaku přišel pokutový kop i na druhé straně po faulu Buchy na Balutu. Odpovědnost na sebe vzal Potočný, jenž vrátil Severočechům dvougólový náskok.

Čtvrté trefě hostů byl blízko střídající Malinský, který však trefil tyč. Brankovou konstrukci orazítkoval chvíli poté i Baluta a další Malinského pokus vytáhl gólman Stejskal. Slovan v soutěži zvítězil po dvou zápasech.

Mladá Boleslav našla přemožitele v lize před vlastními diváky po deseti utkáních. Předcházející prohru si v dubnu připsala rovněž proti Liberci.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Každá série jednou končí. Bohužel dneska pro nás skončila série domácí neporazitelnosti. Paradoxně jsme si na to zadělali už první půli, kde jsme 25 až 30 minut podávali velice dobrý výkon a musím říct, že jsem na lávce až trnul hrůzou, co jsme nedokázali proměnit. Tušili jsme, že pokud z toho nepřijde branka, můžeme být ztrestáni, což je to nejhorší, co se nám mohlo stát proti poměrně rychlému mančaftu Liberce, který venku hraje na brejkové situace. O vstupu do druhé půle snad nemá cenu ani mluvit. Individuální akce Komličenka nás vrátila do utkání. Jak jsme šli do 1:2, věřil jsem, že to ještě otočíme. Bohužel přišla penalta od \'Buchiče\', která to utkání uzavřela. Nejvíce, co zítra budu klukům vyčítat, je, že 60 minut bylo slušných a pak na nás padla rezignace, deka. Po třetí brance jsem neviděl na hřišti nikoho, kdo by věřil, že můžeme to utkání otočit, což mě dost mrzí, protože teď na podzim byly utkání, kdy jsme nepříznivý stav 0:2 dokázali zvrátit."

Pavel Medynský (asistent trenéra Liberce): "Zkraje prvního poločasu jsme se v utkání malinko hledali, než jsme si zvykli na způsob hry Boleslavi, z kterého ale neměla žádnou vyloženou šanci. Paradoxně jsme z jednoho protiútoku vstřelili branku, která byla hrozně důležitá, protože jsme to do poločasu zvládli. Poločas 50 na 50. Do druhého poločasu jsme vstoupili velice dobře, přidali jsme branku, pak jsme si to malinko zkomplikovali penaltou. Kluci podali týmový výkon a důležitý byl gól na 3:1, který soupeře psychicky zlomil. Z morálního pohledu na to nedokázal zareagovat a ještě jsme tam měli několik příležitostí, nastřelili jsme tyčku a břevno. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě."

FK Mladá Boleslav - Slovan Liberec 1:3 (0:1)

Branky: 55. Budínský z pen. - 30. a 48. Musa, 64. Potočný z pen. Rozhodčí: Rejžek - Pečenka, Vodrážka - Zelinka (video). ŽK: Fulnek, Budínský, Matějovský - Kačaraba, Oscar, Mara, Mikula, Pešek. Diváci: 3899.

M. Boleslav: Stejskal - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Fulnek (61. Jiří Klíma) - Budínský, Hubínek, Matějovský, Bucha (68. Túlio) - Mešanovič (76. Ladra), Komličenko. Trenér: Weber.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Oscar (90.+2 Alibekov), Mara - Pešek (72. Malinský), Baluta, Potočný - Musa (85. Kuchta). Trenér: Medynský.