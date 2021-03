A jak se triumf rodil? „Chce se mi říct, že když jsme vyhráli, je to dobré. Ale ono to tak úplně nebylo,“ zahájil své hodnocení zápasu zkušený čtyřiašedesátiletý kouč. Narážel na neproměňování šancí v první půli a hlavně na slabší druhý poločas.

„Vstoupili jsme do toho dobře, dařila se nám kombinace, dobře jsme se hýbali, dokázali jsme si vytvářet šance. Mohli jsme ale jít i do vyššího vedení, situací tam bylo dost,“ řekl k prvnímu dějství. V něm jeho svěřenci soupeře mačkali a výraznou herní převahu podtrhli dvěma brankami, z penalty se trefil Ladra a potom brankáře Bolka zblízka prostřelil Zmrhal.

K tomu ale Boleslav několika šancemi pohrdla – Škodovu ránu vyrazil Bolek, Dancák následně z dorážky nemířil přesně, Malínský po sólovém úniku nadvakrát nedopravil balon do sítě. A o tom přesně mluvil Jarolím: „Minimálně jsme měli vést o tři góly. Karviná v prvním poločase i vlivem naší hry neměla nic extra nebezpečného, dá se říct, že jsme to kontrolovali. Plus do toho byly ty šance, takže bychom samozřejmě byli radši, kdyby to vedení bylo vyšší.“

Podobně to ostatně viděl i střelec druhé branky Jaromír Zmrhal. „První půli jsme odehráli velmi dobře. Měli jsme hodně šancí, škoda, že to bylo jen 2:0,“ přizvukoval svému trenérovi sedmadvacetiletý křídelník, který se proti Karviné radoval z prvního gólu po příchodu na hostování z druholigové italské Brescie.

Zato druhá půle už domácímu mužstvu tolik nevyšla. „Oba poločasy byly hodně rozdílné. Možná už jsme se trošku báli o výsledek, asi jsme měli trošku v hlavách, že už se dlouho nevyhrálo. Karviná o poločase dost prostřídala, začala hrát tu svoji hru. K tomu jsme jim ale tím, jak jsme se zatáhli, dali dost prostoru. Možná jsme se trošku báli hrát, abychom nedostali gól,“ popisoval Zmrhal.

Stejně tak se průběh druhé části utkání nelíbil ani Karlu Jarolímovi: „Ve druhém poločase se obraz hry trošku změnil, i když jsme hráče nabádali, abychom nepřestávali hrát. Karviná udělala nějaké změny a my jsme trochu ztráceli půdu pod nohama, hlavně ve středu hřiště. Nebyli jsme schopní udržet balon na kopačkách. Z toho pramenila ta územní převaha Karviné, i když až na ten samotný závěr tam nebyla žádná velká šance.“

Boleslav naopak hrozila z brejků a mohla své vedení navýšit. Ladra však druhého gólu v utkání dosáhl z ofsajdové pozice a nebezpečnou ránu aktivního Škody zneškodnil pozorný Bolek. „Mohli jsme je pozlobit víc. Párkrát se šance na brejky objevily, třeba při tom neuznaném gólu. S některými situacemi jsme mohli naložit efektivněji,“ doplnil Jarolím.

Mladá Boleslav každopádně stav 2:0 udržela až do konce a zlepšené jarní výkony konečně podtrhla i tříbodovým ziskem. „Nejdůležitější je, že jsme to dotáhli do vítězného konce a máme tři body,“ uzavřel Zmrhal. Už bylo načase, bylo to po dvanácti zápasech první vítězství Bolky. První výhry po návratu se také dočkal Karel Jarolím, který po prosincovém návratu na střídačku středočeského týmu čekal na triumf dlouhých deset utkání.