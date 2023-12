Fotbalisté Mladé Boleslavi se hnali proti Plzni za vyrovnáním, nakonec ale inkasovali při vlastní power-play.

Lokotrans Arena den před zápasem proti Plzni | Foto: Jiří Koros

Ačkoliv pohled z okna vybízel ve středečním podvečeru i v nížinné Mladé Boleslavi spíše k vytažení běžek nežli kopaček, hrál se v dohrávce nejvyšší české soutěže v zápase mezi Mladou Boleslaví a Plzní velmi kvalitní sport.

Trávník v boleslavské Lokotrans Areně byl po několikadenních galejích trávníkářů skvěle připraven, přesto byl začátek zápasu nakonec ještě o pět minut posunut, když se místní traktůrek pral s čerstvým přídělem sněhu.

Samotný zápas pak přinesl zajímavou podívanou se spoustou šancí a čtyřmi góly. Vždyť také šlo o zápas z čela tabulky, jehož vítěz nakonec poskočil na třetí příčku. Po výhře 3:1 to byli hosté.

Ti šli do vedení už zkraje zápasu, když se už 5. minutě trefil po rohu na zadní tyči pozapomenutý Pavel Šulc. Boleslav inkasovaná branka nabudila a v průběhu prvního poločasu se hnala za vyrovnáním. Pozor si ale musela dávat i před vlastní brankou. Nakonec se domácí vyrovnání dočkali v nastaveném čase prvního dějství. Odražený míč vrátil do branky střelou z dálky Martin Suchomel.

Druhý poločas začal podobně jako ten první, tedy gólem Plzně. Opět ho měl na svědomí Pavel Šulc, který šel důrazně za míčem i po vlastní střele a dorážku zakroutil z velkého úhlu do domácí kasy. Ani tentokrát inkasovaná branka domácí nezaskočila a ti se vrhli do útočení. Největší šanci měl v polovině poločasu Vasil Kušej, který se společně s Yusufem řítil sám na brankáře Staňka, ale v zakončení jej právě plzeňský gólman vylapal. V závěrečném tlaku domácího celku šel na tři rohové kopy i boleslavský gólman Trmal a ve třetím případě se to Boleslavi vymstilo, když po ztrátě míče šel přes celé hřiště sám na branku Hranáč, který odkrytou branku trefil.

FK Mladá Boleslav – Viktoria Plzeň 1:3 (1:1)

Branky: 45.+3 Suchomel – 5. a 51. Šulc, 90.+5 Hranáč. Rozhodčí: Všetečka. ŽK: Suchý, Kostka – Kopic, Chorý, Traoré, Šulc. Diváci: 1121.

Boleslav: Trmal – Kostka, Suchý, Karafiát, Suchomel (78. Kubista) – Matějovský (64. Ladra), Sakala (86. Šimek) – Solomon (64. Jawo), Mareček (78. Pulkrab), Kušej – Hilál.

Plzeň: Staněk – Dweh, Hejda, Hranáč – Kopic (88. Sýkora), Traoré, Bucha (70. Kliment), Kalvach, Cadu (81. Holík) – Chorý, Šulc.