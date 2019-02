Osmadvacetiletý útočník Muris Mešanovič bosenské národnosti se narodil v červnu 1990 v Sarajevu. Ještě v dorosteneckém věku z klubu FK Radnik Bijeljina přišel do severočeského Jablonce. V letech 2009-11 hostoval v Jihlavě, v létě 2011 z Jablonce definitivně přestoupil do tehdy druholigové Jihlavy, s níž v ročníku 2011-12 postoupil do první ligy.

V druhé polovině roku 2013 hostoval ve slovenské Dunajské Stredě, ale jinak do konce kalendářního roku 2015 hrál za FC Vysočina Jihlava. V lednu 2016 přestoupil do SK Slavia Praha, s níž podepsal tříapůlletý kontrakt v trvání do konce června 2019. V ročníku 2016-17 byl vyhodnocený nejlepším cizincem v české první lize a dvanácti góly přispěl k zisku mistrovského titulu SK Slavia Praha. To bylo jeho dosud nejúspěšnější fotbalové období.

Na začátku podzimní sezóny 2017 si poranil koleno a po operaci a bezmála roční rekonvalescenci se do hry vrátil až na podzim 2018. V české lize má celkem 107 startů (73 za Jihlavu a 34 za Slavii), v nichž nastřílel 31 gólů (15 za Jihlavu a 16 za Slavii). Ve slovenské lize v devíti zápasech jednou skóroval. Za juniorskou reprezentaci Bosny a Hercegoviny U21 hrál dvakrát bez gólové trefy.

Bosenský útočník Muris Mešanovič po tříleté službě v pražské Slavii v závěru února roku 2019 přestoupil do FK Mladá Boleslav, kde podepsal tříapůlletý kontrakt s platností do 30. června 2022.

Šestadvacetiletý obránce Jakub Jugas je rodák z Otrokovic, kde v žákovských družstvech klubu TJ Jiskra začal hrát fotbal, ovšem již ve svých deseti letech přešel do věhlasnějšího FC Tescoma Zlín. V létě 2010 již byl v kádru zlínského dospělého mužstva. Po hostováních v Příbrami (2012-14) a Brně (2014-15) se vypracoval v jeden z pilířů zlínské defenzívy a ve zlínském dresu oslavil zisk českého poháru v květnu 2017 finálovou výhrou nad druholigovou Opavou.

V dorostenecké reprezentaci odehrál třiatřicet zápasů (tři za U16, devět za U17, pět za U18 a šestnáct za U19). V reprezentační juniorce U21 si připsal deset startů a v české dospělé reprezentaci mu v červnu 2018 trenér Karel Jarolím dal příležitost dvakrát. V létě 2017 ze Zlína přestoupil do SK Slavia Praha, v jejíchž barvách si zahrál základní skupinu Evropské ligy a na konci ročníku 2017-18 získal podruhé český pohár.

Jakub Jugas v únoru roku 2019 přešel ze Slavie do FK Mladá Boleslav na čtyřměsíční hostování do 30. června 2019.

Jedenadvacetiletý obránce či záložník Tomáš Wiesner je pražský rodák, který začínal s fotbalem na Kačerově, ale už v sedmi letech přesídlil do Sparty. Ta jej poslala na hostování nejprve do druholigové Vlašimi (2016-17) a potom do prvoligového Liberce (2018).

Na začátku loňského července se vrátil do pražské Sparty a v podzimní sezóně si připsal pět prvoligových startů v rudém dresu, když do třech zápasů (doma proti Jablonci a proti Teplicím, venku proti Příbrami) nastoupil v základní sestavě.

Český reprezentační dres oblékl čtrnáctkrát. V dorosteneckých kategoriích za U18 čtyřikrát a U19 jednou, v juniorských týmech U20 dvakrát a pod trenérem Vítězslavem Lavičkou v U21 sedmkrát.

Tomáš Wiesner bezprostředně před uzavřením přestupového okna v letošním únoru přišel do FK Mladá Boleslav na jedenapůlleté hostování do 30. června 2020.

Jan Fidler