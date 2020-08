Dominik Janošek ve městě automobilů už působil formou půlročního hostování. Díky dohodě mezi FK Mladá Boleslav a FC Viktoria Plzeň bylo toto hostování prodlouženo o další rok. Záložník, kterého vychovala Zbrojovka Brno, odehrál v dresu Boleslavi v nejvyšší soutěži 14 zápasů a na svou premiérovou trefu v klubu čeká. V aktuálním letním přestupním termínu došlo k prodloužení hostování o rok, tedy do 30. června 2021.

Druhým hráčem, který přichází do Mladé Boleslavi, je obránce Šimon Gabriel. Devatenáctiletý odchovanec Sparty patřil od ledna letošního roku do plzeňského prvoligového kádru. Nyní před ním stojí další výzva, poprat se o místo v základní jedenáctce Mladé Boleslavi. Do klubu přichází formou hostování do 30. června 2021.