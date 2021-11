V klubu ligových kanonýrů už je nějakou dobu. Se 119 góly se po sobotním zápase proti Zlínu osamostatnil Milan Škoda na 42. místě historické tabulky, když odskočil od brněnského Karla Kroupy. Přesto jeden milník jediným a také vítězným gólem do sítě Zlína pokořil. Počet branek vstřelených pouze v české nejvyšší soutěži, tedy bez 19 tureckých, zaokrouhlil svůj střelecký účet na rovnou stovku.

„Já to ani nevěděl, řekl mi to někdo asi před dvěma týdny. Já vím o té celkové statistice, kde se počítají i zahraniční ligové trefy, ta je důležitější. A tam mi říkali o stovce už dávno,“ přisoudil této čistě české statistice nulovou důležitost sám střelec. A jedním dechem dodal proč: „Pokladníkovi to vůbec neříkejte!“

77 branek za Slavii, 17 v Bohemce a letos šest v dresu Mladé Boleslavi. „Kdybych měl lepší střeleckou formu, tak jich mám už třeba dvanáct, ale nějak mi to tam teď nepadalo,“ přemítá pětatřicetiletý forvard Středočechů. Ten se v úvodu sezony prosazoval pravidelně, pak mu ale střelecký prach zvlhnul. Teď se ale trefil v minulém kole v Budějovicích a po reprezentační pauze hned v prvním zápase proti Zlínu. „Teď jsem moc gólů nedával. Když se týmu daří vyhrávat, tak to člověku ani nevadí, ale když ví, že zahodil nějaké šance a tým kvůli tomu nemá body, tak to v hlavě samozřejmě běží,“ říká Škoda.

Ze své stovky se ale zdráhal vybrat jeden nejpovedenější gól. „Všechny, které byly vítězné, tak jsou nejdůležitější jako třeba ten dnešní,“ hlásí kanonýr, který do Mladé Boleslavi přišel před touto sezonou z tureckého Rizesporu. A šlo o typický gól s podpisem Škoda. Padl hlavou po rohovém kopu. „V týdnu jsme se připravovali na standardní situace, ale i tak jsme dostali gól z rohu. Na druhou stranu Milan Škoda je v takových situacích prostě výjimečný,“ řekl po zápase v Boleslavi zlínský obránce Václav Procházka. „Je pravda, že v zápase mi toho Lukáš Vraštil zrovna moc nedovolil. Při tom rohu to ale trošku přeběhnul, já jsem si odskočil dozadu a v záklonu to trefil,“ popisoval svou stou českou ligovou branku Milan Škoda.

Tomu se zatím ve městě automobilů podle jeho vlastních slov líbí. „Jenom bychom mohli mít víc bodů, to mě jediné trápí. Jinak jsem v Boleslavi moc spokojený,“ dodal autor sto devatenácti ligových branek. Další bude moci přidat v neděli, kdy Mladá Boleslav hostuje v nedalekém Jablonci.