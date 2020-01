Devětadvacetiletý fotbalista Muris Mešanovič po roce opouští Mladou Boleslav. Odchází na půlroční hostování do Kayserisporu, který aktuálně bojuje o záchranu v nejvyšší turecké lize.

Muris Mešanovič, který dal Spartě tři góly, proti Dynamu vyšel střelecky naprázdno (na snímku ho stíhá Benjamin Čolič): Mladá Bolslav - Dynamo přesto 4:2. | Foto: Deník/ Miloš Moc

Útočník bosenské národnosti působí v Česku od ledna 2008, kdy přestoupil z FK Rudnik do Jablonce, ze kterého přešel do Jihlavy. Podzim 2013 odehrál ve slovenské Dunajské Stredě a v lednu 2016 přestoupil do Slavie, které pomohl dvanácti góly k titulu. Loni v lednu zamířil do Mladé Boleslavi, v jejímž dresu ve 29 ligových zápasech dal 13 gólů. Další tři střelecké zápisy přidal v pohárech.