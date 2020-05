Jaké je hodnocení zápasu proti Slavii?

Prohráli jsme, takže zápas nemůžu hodnotit pozitivně. S pohledu výsledku to samozřejmě je negativní. Na druhou stranu si myslím, že jsme i my měli tři tutovky, takže zápas klidně mohl skončit remízou. Za výkon ve druhém poločase bychom si bod zasloužili.

Převládá tedy nespokojenost?

Čekali jsme, že Slavie bude mít vysoké procento držení míče, což se potvrdilo. Proti takovým týmům prostě nebudeme mít sedm tutovek. My jsme dneska měli tři, ale žádnou jsme neproměnili. Pak se prostě nedá bodovat. Musíme se poučit do dalších zápasů. Teď nás čeká Plzeň, to bude podobné.

Překvapila vás Slavie svým výkonem, obzvlášť když nehrála žádné přípravné utkání před restartem ligy?

Hráli dobře, drželi míč, útoky zakládali až od brankáře, snažili se nenakopávat míče. Na to jsme se připravovali. Bohužel jsme nedokázali pokrýt jeden jejich náběh, ze kterého přišel centr na gól. Ale jinak jsme taktické pokyny plnili. Je škoda, že jsme nedali gól.

Měl pro vás díky sparťanské minulosti zápas proti Slavii větší náboj?

To bych neřekl. Slavie je prostě přední český klub a každý chce hrát zápasy proti těm nejlepším, protože to je pro nás super konfrontace. Nějaká nenávist tam rozhodně nebyla.

Co říci ke kulise zápasu?

Samozřejmě to na hřišti cítíme, že v hledišti nejsou fanoušci. Ale jak rozhodčí pískne, tak se všichni snaží hrát naplno. S diváky by se nám hrálo určitě lépe, ale my jsme rádi, že můžeme vůbec hrát.