V zimě využil mladoboleslavský azyl, aby měl kde trénovat. Po přípravě se nakonec ve středočeském klubu pro jarní část sezony upsal. Zkušený stoper Ondřej Mazuch při odeznívání koronavirové krize hlásí, že zraněná achilovka je v pořádku: „Připravoval jsem se poctivě a nyní se cítím možná líp, než před březnovým vynuceným přerušením ligy. Nic mě nebolí a trénuji všechno."

Před přerušením soutěže odehrál v boleslavském dresu závěr ligového zápasu v Ostravě a celý zápas čtvrtfinále českého poháru v Plzni. Pak už následovalo zase jenom trénování. Nejdřív individuální, pak po skupinkách. „Po prvním týdnu, kdy to ve dvojicích nebylo ideální, ale trenéři si s netradičními podmínkami poradili, se tréninkové možnosti zlepšily a cvičení už byla zaměřená jak na obnovení techniky, tak i kondice. Teď už jsou to skoro normální tréninky,“ popisuje náročné podmínky karanténní stavu jeden a třicetiletý rodák z Hodonína.

„Fotbal je kolektivní sport, od mládí jsme zvyklí být v nějakém týmu a to nám všem v době vyhlášené karantény moc chybělo. Jsme rádi, že se už zase vídáme na hřišti a těšíme se na standardní podmínky s atmosférou společné kabiny,“ těší se na návrat do standardního režimu Mazuch. I ten už vyhlíží restart české fotbalové soutěže: „Osobně věřím, že se dohraje. Ze začátku vláda udělala super opatření, ale nyní už je potřeba to pouštět. Lidi začínají chodit zase do práce, otvírají se obchody a zahájení fotbalové ligy bude pro společnost znamením, že se situace lepší.“ Ani zhuštěného programu se boleslavský stoper nebojí: „Já jsem zvyklý z Anglie, kde jsem běžně hrál dvakrát týdně a navíc při docela dalekých cestováních za soupeři, takže já v tom problém nevidím."