V týdnu před posledním ligovým zápasem obdržel ocenění pro osobnost tohoto ligového ročníku. V pátek pak Marek Matějovský nastoupil po delší době v základní sestavě Mladé Boleslavi, samozřejmě s kapitánskou páskou na ruce.

Na výhře 3:1 v přímém souboji o Evropu pak gólem z penalty nasměroval boleslavskou loď směr Evropská konferenční liga. Proměněnou desítkou navíc zlomil ligový rekord. Ve dvaačtyřiceti letech, pěti měsících a jedenácti dnech se stal nejstarším hráčem, který kdy v české lize skóroval.

„Vím, že se tam o to přetahujeme s Pepou Jindřiškem a Tomášem Hübschmanem, ale že bych to počítal na dny, to zase. Já jsem měl v hlavě jiný rekord,“ smál se po zápase Matějovský a přidal vysvětlení: „Před zápasem mi totiž psalo několik kamarádů, že jsem jednu žlutou kartu od nejtrestanějšího hráče v historii.“

Na penaltu šel, i když v poslední době nepatřil mezi tradiční boleslavské exekutory. „Poslední dobou jsem je v tréninku docela slušně proměňoval. Naopak kluci, kteří chodí kopat v zápase, tak těm se tolik nedařilo. Tak jsem trošku popichoval trenéry, koho tam jako určují. A dneska před zápasem jsem byl na tabuli na penaltu určený jako číslo jedna,“ přiznal matador, který nařízený pokutový kop proměnil s bravurou ostřílenému borci vlastní, když si brankáře Hradce poslal na opačnou stranu.

Jak se po zápase cítil nejstarší střelec ligy? „Cítím se starej. Je těžký se udržovat s mladými kluky, ale teď převládají pozitivní pocity. Tým to dotáhl, za celou sezonu máme odměnu. Vždycky jsem upřednostňoval týmové úspěchy nad individuálními.“

Více než samotný rekord se ale na pozápasové tiskovce vznášela ve vzduchu jiná otázka? Bude osobnost letošního ligového ročníku pokračovat v boleslavských barvách i v tom příštím? „Jasno nemám. Smlouva mi končí 30. června. S vedením jsem měl jedno sezení. V příštích dnech se ještě uvidíme a řekneme si, co a jak. V tuhle chvíli to nechávám zatím být.“

„S Márou komunikujeme v podstatě každý týden, řešíme spolu jeho účast v zápasech a také jeho budoucnost. Něco jsme si nastínili a rozhodnutí bude na něm, jestli je tu nastíněnou roli v týmu schopen přijmout,“ řekl k (ne)pokračování Matějovského kouč Holoubek.

„První důvod se splnil, podařilo se nám uhrát předkola. Hrát v Evropě je velké lákadlo. Musím taky vidět, že kádr je dobře poskládaný, že můžeme být úspěšní. Není to jen o mně. Kdybych se rozhodl a klub to chtěl, nebude to o tom, že budu chtít být co nejvíce minut na hřišti. Důležité je, aby se dařilo týmu. Pokud se domluvíme na roli, která mi bude dávat smysl, tak ji budu plnit,“ dodal Matějovský.