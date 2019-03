Domácí vítězství režíroval kapitán Marek Matějovský, toho odpoledne jediný fotbalista domácích se sparťanskou minulostí. Akci před prvním gólem domácích rozjel, vítěznou branku pak sám vstřelil.

V prvním poločase se ale společně svými kumpány spíše bránil nájezdům soupeře. Byla to Sparta, komu patřil úvod zápasu. V sedmé minutě střílel z vápna po přihrávce Sáčka nebezpečně Karlsson, ale naštěstí pro domácí barvy svou střelou trefil pouze dobře postaveného brankáře Šedu. Ten pak ve „spolupráci“ se stoperem Jugasem připravil Spartě největší šanci. Po nedorozumění obranných řad Boleslavi ale Hašek těžkou střelu umístil jenom těsně vedle domácí branky. Boleslavané pak přestáli i nepříjemně se kroutící střelu z přímého kopu Švéda Karlssona, a tak se do kabin šlo za nerozhodného bezbrankového stavu.

„Musíme se s první jarní porážkou vyrovnat, ale teď to příjemné není. Hlavně jsme nedokázali navázat na výkon z prvního poločasu. Ten měl po reprezentační přestávce velmi dobré parametry – měli jsme dobrý pohyb, byli jsme nebezpeční, ale bohužel jsme zahazovali neuvěřitelné šance,“ uvedl po zápase kouč Sparty Zdeněk Ščasný.

Druhý poločas přinesl ještě lepší ligovou podívanou, na níž se už podíleli i domácí fotbalisté. A ti šli také v 53. minutě zápasu do vedení. Kapitán Matějovský táhl středem pole rychlý brejk, míč předal na levou stranu Fulnekovi, který ještě našel ve vápně volného Komličenka. Ten se v takových pozicích letos opravdu nemýlí.

Sparta vyrovnala přesně po dvaceti minutách. Až po zhlédnutí videa nařídil sudí Nenadál pokutový kop za ruku jednoho z domácích obránců. Také Kanga se v poslední době z puntíku prosazuje téměř neomylně – 1:1.

Boleslavi mohl vrátit vedení hlavičkou po rohu Tataev, ale mířil těsně nad. Gejzír radosti vybuchl ale na boleslavském stadionu o minutu později. Po

chybné rozehrávce brankáře Nity se dostal přes Komličenka míč k Matějovskému, který parádní střelou ukázal, že by měl rozhodně na branku pálit častěji. Jeho projektil zapadl nechytatelně k pravé sparťanské tyčce. Domácí pak ustáli i poslední nápor hostů, a to i přes šestiminutové nastavení.

„Po vyrovnání jsem věřil, že zápas otočíme, ale opět jsme přenechali iniciativu Boleslavi. Udělali jsme v zápase dvě chyby a za obě jsme zaplatili gólem. Pak už jsme nenašli sílu zápas otočit,“ dodal trenér hostů Ščasný.

Jeho protějšek Jozef Weber byl samozřejmě více spokojen s poločasem druhým: „V první půli jsme měli ze Sparty velký respekt. Částečně jsme byli nervózní, trochu nám trvala i součinnost nové obrany, ale po dvaceti minutách to fungovalo dobře. Ale do ofenzivy jsme se zlepšili až ve druhém poločase.“ A pokračoval: „O přestávce jsme řekli hráčům, že s pasivní hrou stejně prohrajeme a hráči si to vzali za své a přestali se bát hrát. Ve druhém poločase už to byl parádní fotbal, lidi to muselo bavit. Byly tam různé etapy toho zápasu - video, emoce - ale hráče to vždy nastartovalo. Závěr zápasu jsme pak bez větších komplikací zvládli.“

Boleslav tak připravila Spartě první jarní porážku a sama zůstává v jarní fázi soutěže neporažena. Díky tomu se v tabulce nejvyšší české soutěže posunula už na šesté místo, které by zajišťovalo po třiceti kolech účast v elitní skupině celků bojujících o titul.

FK Mladá Boleslav – AC Sparta Praha 2:1 (0:0)

Branky: 53. Komličenko, 81. Matějovský – 73. Kanga. Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 7:1. Diváci: 5000 (vyprodáno).

Mladá Boleslav: Šeda – Hubínek, Hájek, Jugas, Túlio – Takács, Tatajev – Bucha (85. Mareš), Matějovský (90.+4 Mašek), Fulnek – Komličenko (89. Jakub Klíma).

Sparta: Nita – Zahustel, Štetina, Costa, Matěj Hanousek – Sáček, M. Frýdek, M. Hašek, Kanga (88. Civić), Moberg Karlsson (56. Hložek) – Tetteh (76. Drchal).