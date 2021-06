Sezonu začal na marodce a musel sledovat, jak se jeho spoluhráčům nedaří. Do rozjetého vlaku naskočil až v průběhu zimy a musel se hodně divit, jak špatným směrem ten vlak uhání. V závěru ligové sezonu už ale kapitán boleslavských fotbalistů Marek Matějovský jako mašinfíra dojel do toho správného nádraží. Boleslav nejenže se víceméně v poklidu zachránila, nakonec z toho bylo ještě vcelku sympatické konečné jedenácté místo.

Hlavně závěr se čtyřmi výhrami z posledních pěti zápasů alespoň trošku potěšil boleslavské fanoušky. U té poslední 3:1 nad pražskou Bohemkou byl šéf boleslavské zálohy na hřišti 79 minut. „Musíme být spokojení, že jsme zvládli rozloučení se sezonou za tři body a trošku jsme si alespoň na závěr zvedli sebevědomí.“

Kde byl klíč k úspěchu v posledním zápase podle kapitána? „Chytli jsme začátek zápasu. Prvních dvacet minut jsme hodně drželi balón a hráči Bohemky nevěděli, kam dřív skočit. I na hřišti na sebe pokřikovali, že musí hodně běhat. My jsme z toho vytěžili výstavní gól Venci Drchala a to nás uklidnilo,“ komentoval Matějovský. A pokračoval: „Bohemka ale dál zlobila, má hodně šikovné hráče dopředu. Ale byl to dobrý zápas, takový nahoru-dolů. Nebylo to už moc svázané taktikou, jak zase úplně o moc nešlo.“

ZACHRÁNĚNÁ SEZONA

I sám Matějovský přiznává, že pro klub, hráče i fanoušky šlo o těžkou sezonu. V Boleslavi totiž nejsou na boj o prvoligovou příslušnost vůbec zvyklí. „Sezona nebyla vůbec jednoduchá. Ale doufám, že nás to jako tým i klub nakopne do té další.“

Na tu letošní budou chtít všichni v Boleslavi co nejrychleji zapomenout. „Opravdu to nebylo jednoduché. Dlouhou dobu jsme byli pod velkým tlakem, jak to dopadne,“ přiznává kapitán, který nemohl na podzim hrát kvůli léčbě poraněné achilovky z lednového turnaje na Maltě. „Podzimní část pro mě byla hodně těžká. To jsem tady běhal o berlích, a navíc jsem se kvůli téhle zvláštní době s klukama ani moc nevídal a trénoval jsem odděleně. Výsledky nebyly ideální a já to jenom mohl sledovat zpovzdálí.“

A pokračoval: „Já si nejvíc vybavím, když jsme hráli zápasy v zimě na ne zrovna ideálních terénech a opravdu každý zápas byl nevyzpytatelný. Doma jsme třeba měli celý zápas Brno na jejich polovině a byla z toho remíza. Nebo jsme doma neporazili Příbram. Byly to složité zápasy a těžko se vypichuje nějaké jeden moment.“

Přesto ale ani na chvíli nepropadal panice: „Pořád jsem věřil, že kvalitu na to, tu situaci zvládnout, máme. A to se nakonec povedlo. Klíčový byl ale přeci jenom asi zvládnutý zápas v Teplicích. Ten nás nakopl a od té doby, jsme o to víc věřili. Takže se dá říct, že závěr sezony byl alespoň sladkou tečkou.“