„Samozřejmě máme radost. Říkali jsme si, že by bylo fajn, kdybychom byli ten tým, co by je seknul, a povedlo se,“ pochvaloval si střelec vítězné branky důležitý triumf. „Úvod byl z naší strany slaboučký, hlavně ode mě. Nebyl jsem vůbec ve hře, měl jsem dost ztrát, nebyl jsem spokojený,“ hodnotil sebekriticky nepříliš povedenou první půli, kdy měla Sparta výraznou převahu a několik šancí.

Po poločase se obraz hry přeci jen vyrovnal. Co o přestávce padlo v boleslavské kabině? „O půli jsme si řekli, že zkusíme ještě přidat, že je zkusíme napadat vysoko. Jsou schopní dělat chyby vzadu, jak Štětina, tak Costa, a koneckonců i gólman Nita tam dokázal něco vyrobit. Nakonec se nám to podařilo a jsme rádi, že jsme to zvládli vítězně,“ prozradil zkušený záložník a kapitán týmu.

On sám měl přitom prsty v obou gólových akcích. Při úvodní brance Nikolaje Komličenka převzal míč na střed hřiště a v pravý čas jej předal doleva na Jakuba Fulneka. Z jeho kopačky potom přiletěl ideální pas do vápna, kde si ruský ostrostřelec udělal prostor a s přehledem zakončil.

Druhý a vítězný gól už nese přímo podpis Marka Matějovského. Sparťanský gólman Florin Nita špatným odkopem odevzdal balon domácím a Komličenko ho po hranici vápna rychle posunul na Matějovského. Ten si ho jedním dotykem připravil a pak zacílil neomylně k tyči. „Moc gólů nedávám, většinou se to ode mě ani nečeká. Vymýšlím nějakou finální nebo předfinální nahrávku. Problesklo mi hlavou, že bych to mohl zkusit, a ono to tam spadlo. Jsem za to rád,“ komentoval rozhodující moment sám střelec.

Jeho gól padl jen osm minut poté, co Guélor Kanga vyrovnával z pokutového kopu na 1:1. Penaltu nařídil rozhodčí Nenadál až po konzultaci s videem, při které měl domácí kapitán námitky. „Jen jsem se ptal, jestli tam předtím nebyl faul na gólmana Šedu, protože ta ruka byla až potom. Předcházel tomu balon do vápna, kdy to šel boxovat, a byla tam srážka s Tettehem. Tvrdil mi, že faul to nebyl, takže pak už nebylo o čem,“ prozradil, o čem diskutoval s arbitrem.

Matějovský dříve působil právě v dresu letenského týmu, kde prožil šest sezon. I proto pro něj byl nejen gól, ale celý zápas trochu pikantní. „Samozřejmě Spartě přeju, když nebudou hrát proti nám, tak jim vždycky budu držet palce. Pocity z toho mám trochu smíšené, prožil jsem tam spoustu krásných let, a to se jen tak nevymaže,“ vyznal se po zápase.

Přesto u něj samozřejmě převládala spokojenost. „Jsme rádi, že teď se nám to povedlo, ale už se pomalu budeme chystat na další utkání, protože i za námi to je hodně srovnané. Musíme se koukat pod sebe a snažit se vyhrát co nejvíc zápasů,“ řekl nakonec směrem k dalším zápasům. Už příští týden se Boleslav představí na hřišti pražských Bohemians.

Michal Konvalina