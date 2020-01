Klíčový moment celého fotbalového jara přišel pro Mladou Boleslav nejspíš v šesté minutě semifinálového zápasu Tipsport Malta Cupu. V ní se totiž bez cizího přičinění zranil kapitán a klíčová postava týmu Marek Matějovský. První zprávy o prasklé achilovce na levé noze se bohužel po vyšetření v tamní nemocnici potvrdily.

Boleslavský záložník proto hned v neděli opustí tým a ze středomořského ostrova se vrátí o šest dní dříve, než bylo plánováno. V nejbližších dnech se podrobí v Čechách operaci. Zda se ještě osmatřicetiletý středopolař vrátí na hřiště, tak zůstává otázkou.

Kouč Jozef Weber tak během jediného dne přišel hned o dvě největší hvězdy týmu. Kromě Matějovského také o Nikolaje Komličenka, který v Moskvě prošel zdravotními testy a vedení klubu v podvečer oznámilo jeho přestup do Dynama Moskva. „Budeme je muset nahradit, to je fotbalový život. Alespoň se otevírá šance pro další mladé hráče, aby zastoupili jejich místo,“ hlásil bojovně trenér Mladé Boleslavi. Jeho svěřenci i bez dvou zmiňovaných opor dokázali vstoupit na Maltě do turnaje Tisportu pravou nohou, když deklasovali aktuálně třetí celek slovenské ligy z Dunajské Stredy vysoko 5:0. V pondělí po obědě je čeká na maltském národním stadionu finále turnaje, ve kterém vyzvou druholigovou Zbrojovku Brno.