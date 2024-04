O měsíc a půl později už nastoupil v základní sestavě Bolky v domácím zápase proti Zlínu. „Když se nám v předchozím zápase vykartoval Yusuf, tak jsem měl hned jasno, že proti Zlínu nasadíme Matěje,“ komentoval nasazení ne úplně stoprocentního Pulkraba kouč Boleslavi David Holoubek.

Jak tedy aktuálně vypadají ruce, které má během zápasu Matěj Pulkrab ovázané? Jsou v pohodě? „Nene, vůbec to není v pohodě,“ smál se po vítězném utkání při dotazu na zdraví svých horních končetin sám hráč. A pokračoval: „V obou zápěstích mám šrouby, a kdyby Yusuf byl k dispozici, tak to na základní sestavu rozhodně ještě nebude.“

Na obě ruce si tak musí během zápasu i tréninku dávat pozor. „I během zápasu se mi kluci smáli. Tam to bylo vidět, když do mě Cedidla vrazil, tak jsem padal na lokty. Pořád to dost bolí, a ještě tři měsíce to budu muset mít zafixované.“

VIDEO: Bod rezervě odvála podivná penalta domácích pět minut před koncem

Návrat na trávník se u mu ale povedl na výbornou, když už po jedenácti minutách zápasu proti Zlínu otevřel křížnou střelou jeho skóre. „Myslel jsem na to, že by to byl super návrat hned dát gól a povedlo se. Těžil jsem z dobré kombinace kluků a pak při střele jenom čekal, až mi obránce roztáhne nohy.“

Nakonec v zápase vydržel hodinu, než přepustil místo dalšímu z pozdějších hrdinů Jawovi. „Na celý zápas to ještě nebylo. Po té hodině už jsem cítil, že toho mám dost a že už bych tam nebyl moc platný. To je ale naše výhoda, že tam můžeme narvat další kvalitní hráče.“

Zda vyběhne Pulkrab i k nedělnímu zápasu na pražské Letné, když bude k dispozici Yusuf, je otázkou. I tak ale půjde pro boleslavského útočníka o speciální zápas. Řadu let totiž strávil právě ve sparťanském klubu: „Bude to poprvé, co se objevím na Letné v roli soupeře. V jiných klubech jsem byl vždycky ze Sparty jenom na hostování a nemohl jsem vzájemné zápasy hrát.“

Komplikace pro Bolku! Mečbol si po dramatu odvážejí Vítkovice