Jedenadvacetiletý útočník Martin Graiciar přichází do FK Mladá Boleslav na roční hostování z italského prvoligového klubu ACF Fiorentina.

Martin Graiciar posílil boleslavskou ofenzívu. | Foto: fkmb.cz

Martin Graiciar začal s fotbalem v rodných Karlových Varech již ve čtyřech letech, a když mu bylo deset, odešel nejprve do pražské Sparty (2009-11) a později do mládežnické akademie Viktorie Plzeň (2011-17). Jeden rok strávil na stáži v londýnském Arsenalu (2015-16). V jarní sezóně 2017 nastoupil v dresu FC Slovan Liberec k šesti ligovým a jednomu pohárovému utkání. V létě 2017 přestoupil do italské Fiorentiny, ale nadále hrál za FC Slovan Liberec jako hostující hráč.