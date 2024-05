/OSOBNOST DENÍKU/ Stoper Mladé Boleslavi Marek Suchý prodloužil ve středočeském klubu i na další sezonu. Ta by mohla být pro boleslavské barvy pohárová.

Marek Suchý (vpravo) prodloužil v Mladé Boleslavi kontrakt o další sezonu | Foto: Jiří Koros

Ve své vitrínce má čtyři tituly ze švýcarské ligy, dva z té české a k tomu ještě dvě vyhrané pohárové soutěže v zemi helvétského kříže.

V dresu Basileje odehrál 224 zápasů, 108 jich pak zvládl v Rusku ve Spartaku Moskva. Dalších 44 jich nasbíral v dresu českého národního áčka, v nejvyšší české soutěži je na čísle 195. Bez jediného rovnou stovku zápasů v součtu odehrál v dresu Mladé Boleslavi. Tam přišel v létě 2021 a v jejím dresu za uplynulé tři roky i třikrát skóroval.

Stoper Marek Suchý by se ještě v této sezoně mohl dostat na cifru 104 zápasů. A ta nebude v modro-bílých barvách boleslavského FK konečná. Opora zadních řad totiž v šestatřiceti letech prodloužila smlouvu se Středočechy o další sezonu.

„S Markem Suchým jsme se dohodli na prodloužení smlouvy rychle a korektně, takže i nadále bude pokračovat v našem modrobílém dresu. Jeho kvalita je velkým přínosem pro náš tým, který doplňujeme mladými hráči. Věříme, že nastavení mezi hráčem a klubem přinese oboustrannou spokojenost, tak jako tomu bylo v předchozích třech letech," řekl k podpisu smlouvy generální ředitel FK Mladá Boleslav David Trunda.

Spokojenost s prodloužením kontaktu potvrzuje i sám hráč: „Jsem rád, že můžu pokračovat, fotbal mě baví a důvěru trenérů se snažím co nejlépe splácet každý týden na hřišti. Pro rozhodování v mém věku je důležité, jak se klub rozvíjí a v případě mladoboleslavského vnímám, že se vyvíjí a líbí se mně, kam směřuje, fandím tomu a chci přispívat. Cítím se tady dobře, cítím ze současného týmu sílu. Při tom všem jsem neměl nad čím přemýšlet.“

Při rozhodování přispěla rodákovi z Prahy také úspěšná letošní sezona, ve které Bolka postoupila do nadstavbové skupina o titul: „Vztah k boleslavskému klubu mám, pomohla k tomu i poslední nejpovedenější ze tří sezon, kdy jsme dosáhli nejlepšího postavení v tabulce za mého působení. Jsem rád za pozici, kterou v týmu mám, a samozřejmě se raduji i z nabídky na prodloužení smlouvy. Těším se na další sezonu."

Ta by mohla být pro mladoboleslavské barvy dokonce pohárová. Boleslav drží aktuálně pátou ligovou příčku, která by zajišťovala účast týmu v baráži s vítězem prostřední skupiny. Nereálný ale není ani posun na místo čtvrté, zajišťující přímý postup do Evropy.

Hodně napoví už přímý souboj s právě čtvrtým Baníkem, který čeká na Boleslavany v sobotu. „Víme, o co hrajeme. Do nadstavby jsme chtěli samozřejmě vstoupit lépe, ale porážku z Plzně musíme hodit za hlavu, protože nás čeká důležitý zápas s přímým konkurentem. Budeme se chtít dobře připravit po všech stránkách. Pojedeme tam odhodlaní s tím, že tam chceme uspět,“ hlásil Suchý hned po prohraném zápase v Plzni.