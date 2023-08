Za pražskou Slavii odehrál v kariéře 151 utkání, pak zamířil na úspěšná zahraniční angažmá. Po návratu domů pak oblékl stoper Marek Suchý dres týmu z Mladé Boleslavi, kde letos načal třetí sezonu. Ve čtvrtém ligovém kole pak jeho do té doby neporažená Boleslav právě Slavii vyzvala. A zaznamenala první porážku sezony, když padla před domácím vyprodaným hledištěm českým vicemistrům 0:1.

„Rozhodl jeden gól. Bylo to krátce po vystřídání, kdy do vápna přiletěl skvělý centr. Byli jsme tam podle mě v dostatečném počtu, ale nějak to tam slávisté dotlačili,“ komentoval boleslavský stoper rozhodující moment zápasu. Byť byla branka nejprve připsána střídajícímu Tijanimu, nakonec šlo o vlastní branku domácího záložníka Poulola.

„Myslím, že první poločas jsme zvládli tak, jak jsme chtěli. Byli jsme Slavii důstojným soupeřem, i když jsme při její síle hráli více ze zabezpečené obrany. Chtěli jsme těžit z brejků a dlouhých balonů. Na to konto jsme i obětovali kreativitu Marka Matějovského a postavili jsme rozestavení trošku jinak než v minulých zápasech,“ poodkryl taktické karty Boleslavi Suchý.

Trpišovského žolík donutil po minutě na hřišti Poulola k vlastenci

A pokračoval v hodnocení zápasu: „Ve druhém poločase už Slavia zvýšila obrátky, má velkou ofenzivní sílu a široký kádr. Už několikrát ji právě to pomohlo, ale i na to jsme byli připravení.“

V závěru se jeho tým snažil hnát za vyrovnáním, žádné větší šance ale nepřicházely. „Po prostřídání jsme chtěli zvýšit tlak do vápna, ale bohužel se nám nepodařilo pořádně zakončit. Nevolili jsme dobré řešení, nebo to Slavie dobře odbránila,“ přemítal Suchý.

Ten si také pochvaloval skvělou atmosféru vyprodané mladoboleslavské arény: „Když je hodně lidí, tak je to pro hráče hned příjemnější. Takhle bychom si všichni přáli, aby to vypadalo na každém zápase. Dosavadní návštěvy v Boleslavi, ale i v celé lize, jsou velkým plusem. Nás jenom mrzí, že jsme dnes před domácím publikem prohráli, musíme to příště napravit.“

Dobrovické góly nepřišly ani s posilou, Kosmonosy se čtyřkou i doma