Marek Matějovský před loňskými Vánocemi oslavil sedmatřicáté narozeniny a do následující zimní přípravy se vrhnul s mladickou vervou. Ve dvou letos dosud odehraných ligových mistrácích, doma proti mistrovské Plzni a venku proti Teplicím, patřil k nejlepším ze všech dvaadvaceti aktérů na hrací ploše.

Nešetřil krokem, bojoval o každý míč, zakládal útočné akce a nebezpečně střílel, byť bez zápisu do gólové statistiky. To však bylo a je charakteristické pro celou Matějovského fotbalovou kariéru, že spíše na góly přihrával spoluhráčům, než by je sám dával.

Je rodákem ze Staré Boleslavi, kde s fotbalem začal v tamním Slavoji, ale ještě v žákovském věku přes Brandýs nad Labem přešel v roce 1994 do Mladé Boleslavi. Z tehdejšího druholigového mladoboleslavského mužstva si odskočil do prvoligového Jablonce (2001-02), aby po návratu pomohl týmu FK Mladá Boleslav k historickému postupu do první ligy v roce 2004.

Na začátku kalendářního roku 2008 přestoupil z Mladé Boleslavi do anglického prvodivizního klubu Reading FC (2008-10). V jedenapadesáti mistrácích dal dva góly, ten první z 15. března 2008 do šibenice liverpoolské branky byl oceněný jako gól týdne v Premier League, ze které však s Readingem sestoupil a druhý gól dal Birminghamu už v zápase Championship League.

Po dvou letech Matějovského z Readingu vykoupila pražská Sparta, kde strávil šest soutěžních ročníků. Do Mladé Boleslavi se podruhé vrátil v září 2016 nejprve na hostování a v létě 2017 definitivně přestoupil. V české lize zatím odehrál 299 utkání.

O jeho vztahu k fotbalu, a k tomu mladoboleslavskému zvlášť, svědčí, že v pátek 8. června 2007 se oženil s dlouholetou přítelkyní Simonou přímo na fotbalovém hřišti mladoboleslavského Městského stadionu za přítomnosti mnoha fotbalových fandů. Dnes spolu vychovávají dva kluky (Benjamin a Dominik), kteří se potatili, neboť oba hrají v žákovských družstvech Boleslavi.

Devátý s pátým

Sobotní utkání přinese souboj dvou celků z prostředních pater tabulky. Ačkoliv Jablonečtí ještě pokukují z pátého místo i po těch horních. Na třetí Spartu totiž ztrácí jediný bod, naopak na sedmý Liberec mají devítibodový polštář, a tak mají velmi dobře nakročeno do nadstavbové skupiny o titul. Ta by se mohl týkat i Boleslavských. Čtyřbodové manko na aktuálně šestý Zlín rozhodně není v posledních devíti kolech neřešitelným problémem.

Jablonec jako soupeř má pro Boleslav zvláštní příchuť. Především to je historický fakt, že před necelými patnácti lety byl Jablonec prvním soupeřem Boleslavi po jejím postupu z druhé do první ligy. O tři roky dříve si svoji prvoligovou premiéru v jabloneckém dresu odbyl odchovanec a dnešní kapitán Mladé Boleslavi Marek Matějovský jako spoluhráč Jozefa Webera, který současný boleslavský tým povede z pozice hlavního trenéra právě proti jabloneckému mužstvu.

A tomu aktuálně šéfuje Petr Rada, jenž Jozefa Webera trénoval při svém prvním působení na severu Čech. Boleslavský fanda jistě bude zvědavý i na Jana Chramostu, který vyrostl v Boleslavi, nastřílel za ni devětačtyřicet prvoligových gólů a před dvěma roky přestoupil do Jablonce.

„Proti Jablonci to bude pro mě zvláštní zápas, i když na hráče ten pocit nechci vůbec přenášet, ale třináct let se nedá vytrhnout ze života, navíc v tom klubu působí ještě hodně lidí, kteří tam byli i v době, kdy jsem tam hrál,“ přiznal boleslavský trenér Jozef Weber a zdůraznil, že v severočeském klubu osm prvoligových ročníků hrál a pět let asistoval trenéru Komňackému. Dnešní Jablonec řadí mezi tuzemskou fotbalovou špičku a zdůrazňuje jeho ofenzívu.

„Jedině, když podáme stejný výkon, jako v předchozích dvou utkáních, existuje reálná šance, že bychom mohli uspět,“ dodal boleslavský kouč Jozef Weber, který zisk čtyř bodů z utkání proti Plzni a v Teplicích považuje za dobrý vstup do mistrovské sezóny, ale nechce je přeceňovat, neboť fotbalové jaro teprve začalo a před fotbalisty je ještě hodně důležitých soubojů o ligové body.

Jan Fidler