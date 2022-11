Na hřišti však bylo v neděli k vidění pouze jedno mužstvo. A byla to Mladá Boleslav, kdo zápasu dominoval po celý jeho průběh. „První poločas by spíš takový soubojový, byl to takový nic moc fotbal. Nás uklidnila první branka v závěru půle. Ve druhém už jsme byli jasně lepší a zaslouženě jsme vyhráli,“ byl spokojený domácí lodivod Pavel Hoftych.

Foto: Dobrovici rozjásala trma-vrma, střelce zastoupil stoper Pečínka

Jeho svěřenci dokázali pohlídat i nebezpečný útok hostů ve složení Gning – Žák. Brankáře Šedu hosté v podstatě neohrozili. „Stačila na nás domácí tvrdost, Boleslav se na naše ofenzivní hráče dobře připravila,“ řekl po zápase hostující kouč Jiří Jarošík.

Naopak hosty nejvíce zlobilo trio Skalák – Ladra – Mareček. Posledně jmenovaný také celý zápas v čase okolo poločasové přestávky rozhodl. Ve 41. minutě propadl roh až na kraj vápna ke Kubistovi, který hlavou přiťukl právě Marečkovi, který míč uklidil k tyčce Grigarovy branky. Po dvou minutách druhého poločasu přidal boleslavský záložník druhý gól, čímž zopakoval svůj čtrnáct dní starý kousek proti Bohemians. „Byla tam taková trma-vrma a já jsem jenom doufal, že ke mně míč nějak vypadne. A to se nakonec stalo,“ popisoval nově nalezený mladoboleslavský střelec svůj druhý gól v zápase. „Trenér mě posunul o řadu výš, teď hraju ofenzivního záložníka a nese to své ovoce,“ dodal Mareček.

Po hodině hry bylo pro hosty ještě hůře. Ladra si vyměnil míč s Pechem, který svého spoluhráče našel ve vápně a povedený boleslavský večer završil právě Ladra třetí brankou v síti Severočechů.

„Někteří naši hráči nepodali dobrý výkon. Ani jsme si tady nevytvořili žádnou gólovou šanci,“ uzavřel hodnocení zápasu objektivní Jiří Jarošík.

FK Mladá Boleslav – FK Teplice 3:0 (1:0)

Branky: 43. a 47. D. Mareček, 61. Ladra. Rozhodčí: Petřík – Kříž, Hádek. ŽK: Dancák, Suchý, Pech – Kučera, Kodad. Diváci: 1933.

Boleslav: Šeda – Suchý, Šimek, Karafiát – Pech, Kubista (84. Donát), Dancák (71. Matějovský), D. Mareček (79. Stránský), Fulnek – Skalák (71. Mašek), Ladra.

Teplice: Grigar – Vondrášek, Hybš, Knapík – Hyčka (60. Urbanec), Jukl, Kučera (60. L. Mareček), Kodad – Trubač (81. Čičovský) – Žák (73. Fila), Gning (73. Vachoušek).