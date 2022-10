Lépe si to asi ani naplánovat nemohl. V loňské sezoně se přesunul ze Slovácka do týmu pražských Bohemians. V jejich dresu odehrál čtyřiadvacetiletý záložník Daniel Mareček pouhých sedm zápasů. Před sezonou letošní se proto rozhodl pro hostování v Mladé Boleslavi.

A právě Mladá Boleslav o víkendu hostila Klokany. A byl to právě Mareček, který mohl díky vzájemné dohodě stejně jako na druhé straně Ladislav Mužík, do utkání proti svému celku nastoupit, kdo se pasoval do role hlavního hrdiny zápasu. A to díky dvěma vstřeleným brankám. Ta druhá, z 84. minuty na 4:3, nejenže byla výstavní, ale byla také vítězná! „Je to pro nás strašně důležitá výhra. Třikrát jsme v zápase prohrávali, a třikrát jsme se do zápasu vrátili,“ hlásil po utkání šťastný střelec.

On sám už před zápasem věřil jednoznačně ve výhru modro-bílých barev. „Akorát jsem klukům tvrdil, že to skončí 4:0 pro nás. Ale 4:3 také bereme,“ smál se po zápase. On sám vstřelil klubu, který drží v ruce jeho registračku, dvě branky: „Měl jsem velkou motivaci dát gól a také jsem si to představoval, že jeden prostě dám. Ten druhý, to už je jenom taková třešnička na dortu,“ pokračoval Mareček.

Druhý gól byl opravdu z vitrínky těch povedených: „Hlavně jsem se musel ve vápně rychle zorientovat. Rychle jsem si to hodil na prsa a narval jsem to tam!“ Oba góly proti „svým“ na rozdíl od jiných hráčů slavil hodně vehementně: „A to jsem si chtěl ještě u té druhé oslavy sundat dres, ale rozmyslel jsem si to.“ Slavení si ale dovolit mohl, protože podle všech informací se prvního ledna, kdy mu končí hostování v Boleslavi, už do Bohemky nevrátí a měl by pokračovat ve středočeském klubu, který si jeho služby nemůže vynachválit.

A chválit Marečka budou také spoluhráči: „Slíbil jsem samozřejmě do kabiny nějaké občerstvení. Je v tom se mnou ještě Jakub Fulnek, takže si to asi uděláme hezké.“