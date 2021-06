Malínský patří k nejrychlejším hráčům v české lize. V Boleslavi ale svůj potenciál tak úplně neuplatnil. Ve třinácti ligových startech se gólově neprosadil, na své konto si připsal čtyři asistence. Sám se nyní nechal slyšet, že to v Boleslavi nebylo úplně ono.

„Ten půlrok v Mladé Boleslavi, ač si myslím, že začátek jsem měl povedený, protože jsem přišel že Slavie, kde jsem moc nehrál, tak pak se něco stalo a moc jsem nenaskakoval,“ svěřil se svém příchodu do Jablonce, kde se jeho hostování po roce automaticky změní v trvalý přestup.

„Všechno se bude odvíjet od mých výkonů. Samozřejmě, když výkony nebudou takové, tak z toho budou obě strany zklamané. Já pevně věřím a doufám, že se v Jablonci znovu nastartuji,“ poznamenal.

„Postupně se do toho musím dostat a doufám, že na Střelnici to bude úspěšné a kvalifikujeme se do základní skupiny některého z evropských pohárů,“ říká Tomáš Malínský, který by měl v Jablonci oblékat dres s jeho oblíbeným číslem 6.