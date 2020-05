Samotnému utkání přihlížela hrstka novinářů, několik málo fanoušků na severní „balkonové tribuně“, asi padesátka VIP hostů na tribuně jižní, dva fanoušci hostů ze stromu před panelovým domem a skulinkou v rohu hřiště za plotem asi dvacítka domácích kotelníků, kteří se svým skandováním starali alespoň o nějakou kulisu.

Malým průzorem mezi jižní a východní tribunou mohli alespoň z části vidět první šanci zápasu, v níž domácí brankář Šeda vychytal Stanislava Tecla. Skóre se poprvé měnilo ve 22. minutě, kdy se hlavou prosadil ve vápně nekrytý Petr Ševčík, který dokonale využil Stanciova centru. Jedno z pěti povolených střídání pak musel brzy využít hostující kouč Trpišovský, když zraněného Traorého nahradil už po půl hodině hry Provod.

Hosté měli více ze hry, domácí spoléhali spíše na brejky. Paradoxně z brejku ale mohla podruhé udeřit Slavia. Přečíslení čtyř proti dvěma stoperům ale zakončil Tecl znovu jenom do Šedy. Hned vzápětí přišla první šance Boleslavi, ale Ladra mířil jenom do boční sítě.

A byl to znovu domácí brankář, kdo měl jako první práci po změně stran, kdy musel krotit zakroucený přímák Stancia. Na druhé straně musel o chvíli později vytáhnout zákrok večera proti Ladrově zakončení Ondřej Kolář. Boleslav zjistila, že by to proti lídrovi tabulky mohlo jít, navíc s druhým útočníkem Wágnerem na hrotu, a začala se osmělovat. Ladrovou nabídkou, ale v 55. minutě Budínský pohrdl.

Na tahu byla opět Slavia, jejíž dvě šance jenom proletěly okolo Šedových tyčí. Dvacet minut na hřišti pak dostal ve své české prvoligové premiéře také domácí jihokorejský záložník Jae-joon An. Ten mohl přihlížet další šanci Tecla, ale byl to gólman Šeda, kdo ve třetím vzájemném souboji zkompletoval hattrick.

Na druhé straně si hosté počínali zkušeně, a nakonec jednogólové vedení uhájili až do konce. Boleslav pokračuje dalším zápasem hned v sobotu, kdy hostuje v Plzni, doma se představí znovu v úterý, když přivítá Zlín.

FK Mladá Boleslav – SK Slavia Praha 0:1 (0:1)

Branky: 22. Ševčík. Rozhodčí: Zelinka. ŽK: Mazuch, Wágner - Stanciu.

Boleslav: Šeda – Křapka, Mazuch, Jakub Klíma, Túlio – Hubínek, Janošek (77. Arroyo) – Ladra, Budínský, Fulnek (46. Wágner) – Jiří Klíma (69. An).

Slavia: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Zima, Bořil – Traoré (29. Provod) – Holeš, Ševčík (57. Takács), Stanciu, Masopust (89. Júsuf Hilál) – Tecl (89. Frydrych).