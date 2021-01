Dvanáct pozic v tabulce a dvaadvacet bodů. Takový byl před začátkem utkání rozdíl mezi Spartou a Boleslaví. Na trávníku to ale znát nebylo. Hosté byli od úvodních minut aktivní a zdálo se, že Pražany tím zaskočili.

Poněkud překvapivá byla i volba sestavy. V brance naskočil zkušený Diviš, který nahradil mezi tyčemi Šedu a nastoupil poprvé po svém lednovém návratu do Bolky. V pětičlenné obraně nakonec nastoupil host z Plzně Řezník, který si také odbyl debut v dresu FKMB.

Ofenzivu Jarolímova souboru vedl Jiří Klíma, který byl hodně vidět a v první půli měl hned několik nadějných šancí. V té největší po dvaceti minutách hry zakončoval po centru levého beka Preislera jen těsně vedle tyče Nitovy branky.

Boleslav byla sice aktivní a měla více rohů i střel, na gólovky ale první poločas přeci jen vyzněl pro Spartu. Po půlhodině hry přiletěl do vápna hostí centr z pravé strany a na zadní tyči hlavičkoval Hanousek, proti němu ale skvělým reflexem zasáhl Diviš.

Skóre se neměnilo ani v samém závěru první půle. Už v nastaveném čase kopal přímý kop z dobré pozice těsně za vápnem Moberg Karlsson a jeho rána levačkou rozezvučela tyčku Divišovy branky. Hostující brankář situaci jistil pohotovým skokem, zasahovat ale nemusel. Do kabin se tedy šlo za stavu 0:0.

Nuly ale na ukazateli dlouho nevydržely. Diviš sice v další velké šanci ještě vytáhl ránu kanonýra Juliše, na následnou akci, při které Juliš vysunul Davida Moberga Karlssona a švédský forvard zblízka pohotově zakončoval k tyči, už byl krátký. Těsně před završením hodiny herního času se Sparta radovala z prvního zásahu.

Hostující tým byl po změně stran trochu v útlumu a inkasovaný gól mu také nepomohl, přesto se dostal velmi blízko ke srovnání. Klíma vybojoval balon a následný Ladrův centr našel ve vápně střídajícího Janoška, jeho volej ale vykopl sparťanský brankář Nita skvělým zákrokem.

Nadále se činil i Diviš v boleslavské bráně – poradil si s povedeným halfvolejem Pavelky, hlavičkou Čelůstky i další jedovatou střelou Moberga Karlssona a následnou dorážkou Juliše. Poté ho sice po rohovém kopu pokořil Čelůstka, radost mu však sebral ofsajd.

Další slibnou příležitost Středočechů měl jiný žolík z lavičky Škoda, po rychlém kontru a bleskové souhře zakončoval v pádu na dlouhou nohu jen nedůrazným bodlem a Nita neměl problém. Pak musel vytáhnout parádní zákrok proti Ladrovi. Hostující útočník obral o balon Vindheima, navedl si na střed a pálil. Míč letěl pod břevno, rumunský gólman Letenských ho přizvedl nad horní tyčku.

To byla poslední větší šance zápasu. Až do posledních minut se hrál z obou stran otevřený a zajímavý fotbal, přesto padl v utkání jen jediný gól. Moberg Karlsson vystřelil Spartě tři body, Boleslav jede domů s prázdnou. I ve druhém utkání po zimní pauze Středočeši předvedli slušný výkon, ale znovu to na výhru nestačilo. Další pokus bude mít Jarolímův tým v pátek, kdy doma přivítá Olomouc.

Ohlasy trenérů

Václav Kotal, AC Sparta Praha: "Máme tři body a vítězství, ale byla to dřina. Věděli jsme, že Boleslav má deset bodů a hraje o záchranu, že nás tedy nic lehkého nečeká. Kdyby Hanousek proměnil v prvním poločase tu stoprocentní šanci hlavou, tak by nás to trochu uklidnilo, ale musíme být za ty tři body rádi. Boleslav výborně napadala, nechtěla nás nechat hrát. Mají kvalitní kádr, sám se divím, že jsou v tomhle postavení. Nám pořád chybí trochu víc trpělivosti. Jsem rád za třetí utkání bez obdrženého gólu v řadě, to je dobrá vizitka. Nita podal výborný výkon, chytil tam dvě stoprocentní šance."

Karel Jarolím, FK Mladá Boleslav: "Vzhledem k tomu, v jaké jsme situaci, potřebujeme každý bod. Branku jsme ale nevstřelili, a protože jsme inkasovali, nemohli jsme pomýšlet na lepší výsledek. Výkon nebyl špatný, ale je to bez efektu. Chtěli jsme být aktivní, napadat soupeře, vytvořit na něj tlak, aby neměl klid na rozehrávku. To se celkem dařilo, jen mě mrzí, že si neodvážíme lepší výsledek. Jakub Diviš je vyšší než Honza Šeda, a protože jsme věděli, že tam můžou být těžké situace po standardkách a centrech, rozhodli jsme se pro něj. Rozhodně nás nezklamal."

AC Sparta Praha – FK Mladá Boleslav 1:0 (0:0)

Branka: 58. Moberg Karlsson (Pavelka). Rozhodčí: Proske – Kotík, Paták. Žluté karty: 68. Vitík (SPA), 87. Vindheim (SPA) – 61. Křapka (MBL), 63. Matějovský (MBL).

AC Sparta Praha: Nita – Vitík, O. Čelůstka, Hancko – Vindheim, Sáček (62. Souček), Pavelka (C), Karabec (62. Dočkal), Matěj Hanousek (62. Plavšić) – Juliš (85. Kozák), Moberg Karlsson (78. Minčev).

FK Mladá Boleslav: Jakub Diviš – Řezník, Křapka (65. Jakub Klíma), D. Šimek, Preisler (84. Fulnek) – Douděra, Budínský (79. Mašek), Matějovský (C) (65. Janošek), Pech, Ladra – Jiří Klíma (79. Michal Škoda).