„Jsme zklamaní,“ přiznal šestadvacetiletý hráč na pozápasové tiskové konferenci. O čem dále mluvil?

O utkání

Řekli jsme si, že na ně vletíme, ale bohužel to asi zůstalo v kabině. Hned po dvaceti minutách jsme prohrávali 0:2, to jsme prospali. Pak nám nezbývalo nic jiného, než to otočit. Věřili jsme si, dali jsme do poločasu gól, měli jsme ještě penaltu, nedali, což je škoda. Druhý poločas jsme Karvinou zamkli, ale bohužel jsme dali jenom jeden gól.

O své pozici v mužstvu

Je tady obrovská kvalita vepředu, každý musíme makat. Komu trenér dá šanci, ten ji musí vzít za pačesy. Doufám, že tyhle dva zápasy jsem to chytil, ale každopádně dneska bych tu branku vyměnil za tři body.

O zklamání z remízy

Pro mě osobně je obrovské a myslím, že můžu mluvit za celý tým. Myslím, že jsme věřili (v obrat), ale chyběly nám asi lepší kvalitnější centry. Létalo to tam do vápna, ale vždy to někdo z Karvinských odpálil. Určitě jsme zklamaní.

O větším tlaku po předešlých porážkách

Neřekl bych. Myslím, že máme kvalitní mužstvo a věříme si. Musíme se teď co nejlépe připravit na Slovácko.

O tom, co si vzít do zápasu se Slováckem

Určitě to, jak jsme kombinovali a drželi balon. Musím určitě víc zapracovat na útočné fázi, dostávat tam kvalitnější balony, myslím, že to dneska bylo jenom o tom. A nebo tam trefit zase nějaký z dvaceti metrů.