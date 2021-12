Nejzajímavější situace zápasu obstaraly standardní situace. V jinak spíše bojovném zápase nebylo k vidění mnoho gólových příležitostí. V podstatě hned ta první skončila gólem v síti Teplic. Tomáš Ladra se postavil ve 38. minutě k přímému kopu a střelou z dvaceti metrů přes zeď nedal Grigarovi v domácí brance pražádnou šanci.

Ve druhém poločase bylo hodně rušno hlavně v mladoboleslavském pokutovém území. Jana Šedu nejprve překonal 56. minutě jeden z domácích útočníků, konkrétně to byl Fortelný, ale jeho gól byl vzápětí odvolán zdviženým praporkem asistentem rozhodčího.

Největší šanci měly domácí Teplice v 67. minutě, kdy se po prozkoumání videa kopala penalta po ruce Dominika Preislera. Jan Fortelný však s nabídnutou šancí nenaložil dobře a brankář Šeda si připsal skvělý zákrok. K další penaltě se po deseti minutách chystal Vondráček, ale rozhodčí Batík po shlédnutí videa pokutový kop odvolal. Původně odpískaný faul Douděry na Rezka nakonec podle záznamu u VARu posoudil přesně obráceně.

"Bylo to bojovné utkání, které pro nás vyústilo ve šťastný konec. Jsem rád, že jsme byli oproti jiným zápasům zodpovědnější při hře dozadu. V tomto směru nemám hráčům co vytknout. Směrem dopředu jsme měli náznaky, ale nebyly završené do konce nebo naše zakončení nebylo nejpřesnější," hodnotil zápas hostující kouč Karel Jarolím. A pokračoval: "Za stavu 1:0 nás pak podržel Honza Šeda, který chytil penaltu. Po ní jsme už věřili, že to udržíme do konce a odvezeme si vítězství. Jsem rád, že jsme neinkasovali, a i když v tom hrála roli chycená penalta, Teplice jsme do větších možností nepouštěli."

Boleslav nyní čeká zimní přestávka, další ligové kolo odehraje 5. února, kdy na domácím stadionu přivítá ostravský Baník. "Bylo to naše poslední podzimní utkání, takže nás to vítězství těší. Podzim ale jinak hodnotím smíšeně, protože jsme některé zápasy promrhali a byli v nich lehkovážnější. Cítím, že jsme mohli mít o pár bodů více," dodal boleslavský lodivod, který se svým celkem bude přezimovat na šestém místě prvoligové tabulky.

FK Teplice - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:1)

Branka: 38. Ladra. Rozhodčí: Batík. ŽK: Shejbal, Jukl, Nsuzu – Smrž, Matějovský, Douděra. Diváci: 968.

Teplice: Grigar – Hyčka, Knapík, Mareček (46. Kodad), Vondrášek – Fortelný, Jukl (82. Nsunzu), Shejbal, Trubač – J. Mareš (46. Rezek), Succar (61. Ledecký).

Boleslav: Šeda – Douděra, Suchý, Preisler, Jurásek – Matějovský, Smrž – Ladra, Hlavatý (83. Dancák), Ewerton (75. L. Mašek) – Milan Škoda (75. Fila).