Boleslavský klenot prodloužil platnou smlouvu do roku 2025 o jeden rok.

Vasil Kušej (vpravo) podepsal v Boleslavi novou smlouvu | Foto: Jiří Koros

Ačkoliv mu platná smlouva trvala do roku 2025, rozhodl se Vasil Kušej kývnout na zřejmě vylepšenou verzi s o rok delší platností. Aktuálně je tak boleslavský klenot vázán ve středočeském klubu do června 2026. Všeobecně se však předpokládá, že v si v případě udržení svělé formy velmi brzy řekne o zahraniční angažmá.

„Nová smlouva je hodně důležitá pro klub i pro hráče a jeho další fotbalový rozvoj. Předcházela tomu jednání, která jsme společně s panem Dufkem, Vasilem Kušejem i jeho agentem vedli a musím především Vasilovi poděkovat za to, jak k tomu přistoupil, jak vyzrále jednání probíhala a že jsme se nakonec dohodli na podmínkách prodloužení kontraktu," poznamenal generální ředitel FK Mladá Boleslav David Trunda.

Liga mistryň znovu v Mladé Boleslavi. Diváci mohou zápas navštívit zdarma

„Jsem šťastný, že jsme si s panem Dufkem a panem Trundou sedli a vyřešili novou smlouvu, za kterou jsem vděčný. Pro mě osobně je důležité v každém zápase pomoct mladoboleslavskému týmu a případně se dostat s reprezentací na letošní evropský šampionát," řekl Vasil Kušej a přiznal, že pod novým trenérským štábem zatím mnoho nenatrénoval.

„Na většinu dosavadních letošních tréninků jsem se díval, protože jsem léčil zranění. Naplno začínám trénovat až tento týden. Herně se pravděpodobně posuneme, noví trenéři jsou hodně nároční a chtějí hrát běhavý a presovací fotbal," všiml si Vasil Kušej a naznačil, že při debatách o nové smlouvě hrála roli i jeho aktuální situace vzhledem k novému složení realizačního týmu, herní filozofii mužstva i nastavené klubové koncepci.

„Všichni v kádru se chtějí novým trenérům ukázat a já k nim budu samozřejmě také patřit. Je dobře, že se chceme všichni posouvat, předhánět a být na sebe nároční. Budeme na jaře potřebovat, aby celý tým na hřišti makal. Čím více bodů budeme dělat, tím více se budeme v tabulce posouvat a určitě chceme poháry pro Boleslav uhrát," potvrdil Vasil Kušej mladoboleslavskou touhu vylepšit podzimní sedmou pozici v konkurenci FORTUNA:LIGY.

Náhrada za Hoftycha. Do vedení boleslavského klubu přichází Jakub Dovalil

„Jsem přesvědčený, že Vasil Kušej podepsal novou smlouvu po zvážení svých předchozích životních i fotbalových zkušenostech a že i změna realizačního týmu hrála roli v jeho rozhodování. Pro nás je důležité, aby podával co nejlepší výkony a my jej i trošku uchránili od mediálního zájmu, který je enormní, neboť v českém fotbalovém prostředí je spousta lidí, kteří si na něm chtějí udělat osobní PR. Vnímám, že se v Mladé Boleslavi cítí dobře a chceme mu nadále vytvářet co nejlepší podmínky k naplnění sportovního cíle v podobě nominace do českého reprezentačního družstva pro letošní evropský šampionát. Děkuji mu, jak dává najevo, že je pro něho důležitý výkon a výsledek týmu, jak se chová, jak na své okolí působí a jak se za rok stal nedílnou součástí naší klubové strategie. Než k nám Vasil Kušej přišel, bavili jsme se o jeho perspektivách i naší klubové vizi. Osobně mě oslovil tím, jak přemýšlel a jak naše představy vnímal a profesionálně k nim přistupoval. Věřím, že smluvní prodloužení spolupráce mu dodá klid k naplnění našich společných sportovních cílů," uvedl David Trunda a zdůraznil, že kromě podepsané smlouvy má trojlístek ve složení Dufek-Trunda-Kušej gentlemanskou dohodu, kterou dosud všichni dodržovali a jistě budou dodržovat i nadále.