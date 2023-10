Nečekaně rozpačitý přišel mezi novináře po rekordní výhře 9:5 ve Zlíně mladoboleslavský kouč Marek Kulič.

Fotbalisté Mladé Boleslavi si gólovou oslavu zopakovali devětkrá.t | Foto: Jiří Koros

„Nevím, co mám hodnotit. Bylo to tak bláznivé, že se něco podobného stane snad jenom jednou za sto let," zahájil kouč vyznávají ofenzivní pojetí fotbalu.

Teprve po krátce odmlce pokračoval s hodnocením. „Z naší strany byl vstup do zápasu holomajzna, sice jsme dali první gól, ale do pár minut Zlín otočil vývoj a do konce poločasu jsme se marně snažili ho změnit. V poločase jsme udělali jednu změnu, že jsme dali do hry Máru Matějovského, aby hru zklidnil a vymyslel finální přihrávky," pravil Kulič.

Ostuda i za hranicemi. Zlín je k smíchu, z fotbalistů si utahují i hokejisté

A prozradil, že poprvé svého šéfování boleslavské kabině na kluky řval, až mu vypadly hlasivky. „Při vstupu do druhého poločasu jsme hned zase inkasovali, což nic příjemného nebylo. Pak to kluci vyrovnali a šli do vedení, byl to tak bláznivý zápas, že ani nevím, kdo všechno ty góly dával. Jsem šťastný, že tak bláznivý zápas skončil pro nás s vítězným koncem," dodal Marek Kulič a na závěr tiskovky si povzdechl: „I za stavu, kdy jsme o tři góly vedli, jsem se bál, že to ještě můžeme prohrát. Dnes se mohlo stát cokoliv…"

Historický zápas! Boleslav v neuvěřitelné přestřelce vyhrála ve Zlíně 9:5

S pocity z bláznivé přestřelky se s novináři podělil aktuálně gólově nejproduktivnější Daniel Mareček: „První poločas nebyl úplně v naší režii, sice jsme dali rychlý gól, bohužel brzo dvakrát rychle inkasovali. Naštěstí v druhém poločase jsme se Zlínem předvedli kanonádu, která vedla k našemu vítězství. Gól na začátku druhého poločasu na tři jedna nás semknul, věděli jsme, že ve Zlíně neprohrajeme tím gólem, dostali jsme potřebnou facku, která nás nastartovala k vítězství. Chtěli jsme po reprezentační pauze získat tři body, to se nám povedlo, ale musíme se vzchopit v defenzívní části hry, protože v posledních dvou zápasech jsme dostali devět gólů."