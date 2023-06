Fotbalisté Mladé Boleslavi se po třítýdenní dovolené sešli na prvním tréninku v rámci letní přípravy.

První trénink letní přípravy FK Mladá Boleslav | Foto: Jiří Koros

Tři týdny volna, a hurá do práce. Fotbalisté FK Mladá Boleslav zahájili pod koučem Markem Kuličem letní přípravu na nadcházející sezonu úvodním tréninkem na městském stadionu.

Z jarního kádru scházeli Denis Donát (omluven kvůli návštěvě zubaře), Vasil Kušej (reprezentační povinnosti u týmu Česko U21), Tomáš Ladra (omluven kvůli rodinným záležitostem), Martin Suchomel (o dodržení kontraktu s platností do konce kalendářního roku 2023 se jedná s AC Sparta Praha), Michal Tomič (po skončení hostování se vrátil do SK Slavia Praha), Ubong Mosese Ekpai (po skončení hostování se vrátil do SK Slavia Praha), Jiří Skalák (konec smlouvy), Milan Škoda (konec smlouvy).

K vidění naopak bylo několik nováčků: David Kořán (z FK Mladá Boleslav B), Kryštof Lichtenberg (návrat z hostování v Chlumci nad Cidlinou), Jáchym Šerák (z FK Mladá Boleslav B), Denis Kaulfus (z dorostu FK Mladá Boleslav U19), Ladislav Kodad (přestup z FK Teplice), Dominik Kostka (po skončení smlouvy příchod z FK Pardubice), Tomáš Král (z dorostu FK Mladá Boleslav U19), Ladislav Krobot (návrat z hostování v FK Pardubice), Martin Rulc (z FK Mladá Boleslav B), Matyáš Vojta (z FK Mladá Boleslav B), Mykola Yarosh (ukrajinský obránce zatím na testu). Další novou tváří mladoboleslavského mužstva je také Florent Poulolo (po skončení smlouvy příchod z SK Sigma Olomouc, ale do přípravy v Mladé Boleslavi se zapojí až po reprezentačních povinnostech v týmu Martiniku).

Mladoboleslavští fotbalisté v oficiálním volnu plnili desetidenní plány individuálních tréninků, aby do kolektivní přípravy nevpadli příliš nárazově. Na setkání se spoluhráči se po dovolené všichni těšili, nálada v kabině i na hřišti byla viditelně pohodová. Otec tří dětí Vojtěch Kubista uplynulé tří týdny prožil v aktivním odpočinku: „Čas na potřebnou regeneraci byl a věřím, že jsme všichni nabrali síly, aby nejbližší sezóna byla úspěšnější, než ta minulá." Také nejzkušenější z mladoboleslavských brankářů Jan Šeda si fotbalové dovolené užíval s rodinou a za nejdůležitější regenerační prvek označil týdenní pobyt na ostrově Djerba ve Středozemním moři. „Volno tří týdny stačilo, ale kdyby trvalo měsíc, byl bych raději," přiznal Šeda, který jarní sezónu dokončil se zraněním, ale do letní přípravy se vrátil zcela fit.

Letní příprava pokračuje v úterý 20. června, kdy hráči absolvují testy fyzické zdatnosti v laboratoři pražské FTVS. Od středy 21. června jim začne pravidelná tréninková činnost v domácím prostředí areálu Městského stadionu v Mladé Boleslavi.

