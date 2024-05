Sparta nenechala v Mladé Boleslavi nic náhodě a pohodlnou výhrou 5:0 si došla pro titul.

Fotbalisté Sparty po skončení utkání v Mladé Boleslavi oslavili druhý titul v řadě. | Video: Martin Bouška

Fotbalisté Mladé Boleslavi při sobotním předposledním ligovém kole asistovali u zisku a následných oslav 38. mistrovského titulu pražské Sparty.

O něm rozhodl svým čtyřgólovým galapředstavením útočník Jan Kuchta, zeť majitele boleslavského FK Josefa Dufka. „Teď vůbec nevím, jestli se budu moct vrátit domů,“ hlásil se smíchem po zápase sám Kuchta.

Hattrick stihl už v prvním poločase během pětatřiceti minut. Ve 20. minutě dorážel míč odražený od tyčky po Preciadově střele, o tři minuty později to byla opět dorážka po vyraženém míči od brankáře Mikulce a ve 35. minutě zvyšoval už na 3:0 hlavou.

Skandál v Boleslavi: Sparta chtěla slavit titul, fanoušci skončili v sanitce

Čtvrtý gól si nechal do druhého poločasu, kdy těžil ze skvělé přihrávky Ladislava Krejčího, a před padajícím stoperem Králem uklízel míč už do prázdné branky. Na konečných 5:0 pak upravil střídající Matěj Vydra, a odšpuntoval tak naplno sparťanské oslavy titulu.

Boleslav měla v prvním poločase šanci Sakaly, v té největší se zjevil ve druhé půlce Yusuf, ale samostatný únik zakončil jenom střelou do hlavy brankáře Vindahla.

„Když chcete hrát se Spartou, tak musíte hrát vzadu na nulu a být efektivní směrem dopředu. Extrémně efektivní byla ale dnes Sparta,“ řekl po zápase domácí kouč David Holoubek. A dodal: „Byla to dnes zasloužená výhra Sparty, které gratuluji k výhře i k titulu.“

Čtyřgólový hrdina Sparty: Doufám, že mě doma nevystěhují. Oslavy? Až po poháru

Ten už v poločase věděl, že rozjeté staronové mistry jeho tým nezastaví: „Poločas byl 3:0 a tam už cítíš, že to na obrat nebude. Pro nás to bylo těžké utkání a my jsme ho nezvládli.“

Sparta má po sobotě hotovo, Boleslav ještě bojuje na dálku s Baníkem a Slováckem o Evropu. „Ty tři týmy jsou prostě odskočené a o zbytek se pere spousta týmů. Pro nás je super, že jsme se do té šestky dostali. Pak je tam ale konfrontace s top českou kvalitou a tam narážíme,“ hlásil kouč Holoubek. A jedním dechem dodal: „Nastavuje nám to zrcadlo a pro nás je to skvělý studijní materiál.“

FK Mladá Boleslav – AC Sparta Praha 0:5 (0:3)

Branky: 20., 23., 35. a 51. Kuchta, 78. P. Vydra. Rozhodčí: Machálek. ŽK: Kušej - Krejčí. Diváci: 5000.

Boleslav: Mikulec – Král, Suchý, Karafiát (46. Hilál) – A. Kadlec, Sakala (59. Kubista), Žitný (59. Matějovský), Fulnek – Ladra (59. Mareček), Jawo (83. Solomon), Kušej.

Sparta: Vindahl – Sørensen (73. Vitík), Panák, Krejčí ml. – Preciado (82. Wiesner), Laçi (73. P. Vydra), Sadílek, Ryneš – Haraslín (65. Solbakken), Kuchta, Birmančević (82. Olatunji).

Juniorka na vítězné vlně. Arsenalu nasázela na jeho hřišti čtyřku