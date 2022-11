S vyléčeným kapitánem Hübschmanem, obráncem Součkem, ale bez zraněného Kroba a Polidara vyrukoval Jablonec do závěrečného zápasu podzimu. A právě podzimní klání mu příliš nakloněná nebyla. A už se proslýchalo, že pro trenéra Horejše brzy štace v Jablonci skončí. Ani tentokrát nemůže být s výkony svých svěřenců spokojený. Body nevybojovali.

Zatímco Mladá Boleslav se posouvá na velmi solidní páté místo neúplné tabulky, Jablonec je v krizi a přes zimu zůstane až na čtrnácté příčce. Znovu se tedy bude určitě mluvit o pozici trenéra Horejše. Jablonec určitě zaslouží kredit za to, jak aktivně hrál v oslabení. Když se v 74. minutě při úprku boleslavského odchovance Chramosty vykartoval také Šimek, byla to pro domácí pomyslná odměna.

Foto: Horky završily podzim bez gólů, v pauze přijde nový trenér

V utkání v té době platil vyrovnaný stav. Domácí sice dostal do vedení Šulc, Ladra ale gólem do šatny téměř okamžitě zúročil převahu jednoho muže v poli navíc poté, co jej malou chvíli předtím "na sáňkách" sestřelil stoper Heidenreich. Další úder hostů přišel paradoxně znovu až při hře deset na deset.

"Začátek zápasu jsme byli horším týmem a Jablonec zaslouženě vedl. Jenže přišlo vyloučení a my vyrovnali. Bylo těžké se dál prosadit, paradoxně jsme pak v závěru skórovali, ale vyhrát mohl každý, my jsme byli šťastnější," uznal Hoftych.

Hrdinou utkání se stal Vojtěch Kubista. Na vlastní polovině vybojoval míč a po narážečce s jediným střídajícím hráčem hostů Stránským se v šestnáctce neohroženě prosadil i proti domácí přesile. "Vojta (Kubista) cítil motivaci. Bohužel po přestupu z Jablonce se nám brzy zranil a byl nějaký měsíc mimo. Ještě teď má horší vstupy do zápasů. Ale dnes slíbil tatarák do kabiny, měl obrovskou chuť do toho zápasu, druhý poločas zahrál výborně," chválil Hoftych autora rozdílové trefy.

Foto: Střídající žolík rozpoutal velkou boleslavskou radost

FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 1:2 (1:1)

Branky: 18. Šulc (Jovović) – 45. Ladra (Matějovský), 87. Kubista (Stránský). Rozhodčí: Machálek – Hájek, Antoníček. ŽK: 84. Surzyn, 90. Jovović – 41. D. Šimek, 56. Pech, 86. D. Mareček, 90+2. Matějovský. ČK: 42. Heidenreich – 74. D. Šimek. Držení míče: 51 % : 49 %. Střely na branku: 4:7. Střely mimo: 5:5. Rohy: 4:8. Ofsajdy: 2:2. Fauly: 13:21. Diváci: 1 801.

Jablonec: Hanuš – Cools, Heidenreich, Akpudje, D. Souček (88. Černák) – Šulc (88. Malínský), Houska, Hübschman (46. Surzyn), Kratochvíl, Jovović – Chramosta.

Boleslav: Šeda – D. Šimek, Karafiát, Donát – Pech, Kubista, D. Mareček, Matějovský, Fulnek – Skalák (70. Stránský), Ladra.