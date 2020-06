Dát zapomenout na prachbídné jarní výkony a výsledky a pokusit zopakovat loňskou jízdu ligovou nadstavbou, která dovedla FK Mladá Boleslav až do Evropské ligy. To je přání kouče Jozefa Webera: „Čekal jsem víc bodů a v některých zápasech i lepší herní projev. Nemůžeme se ohlížet jestli někdo odešel, nebo někdo nepřišel. Měli jsme se s tím poprat líp. Teď ale pro nás začíná nová soutěž. A já věřím, že v ní můžeme napravit špatný dojem z první části jara.“

Boleslav v loňském roce přešla v play-off části přes Teplice a Zlín a v přímém souboji o Evropskou ligu pak vyhrála i poslední zápas v Ostravě. Nyní ji čeká v prvním kole play-off nováček z Českých Budějovic, který jakožto překvapení letošní ligy skončil po základní části na sedmém místě. První utkání dvojzápasu se bude hrát v neděli v Mladé Boleslavi, odveta o týden později pod Černou věží.

Boleslav ale bude muset hodně věcí změnit, aby měla v nadstavbové části šanci na úspěch. Remíza 2:2 na hřišti čtrnácté Karviné fanouškům Fabrikářů mnoho optimismu do žil nenalila. „Zasloužená remíza. V první půli byli domácí aktivnější, šlapali nadoraz, byli v presinku, muselo je to stát hodně sil. My jsme pak prostřídali, otupili jejich tlak, byli aktivnější. Pomohlo nám rychlé vyrovnání, hru jsme srovnali a v některých fázích i dominovali. Výsledek nám pomohl, sami jsme si zajistili účast v desítce. Viděl jsem v první půli sílu Karviné a přeju jí hodně štěstí do bojů o záchranu a věřím, že to zvládne,“ zhodnotil zápas boleslavský lodivod.

Jeho karvinský protějšek Juraj Jarábek pak k zápasu dodal: „První poločas byl výborný, přesně to, co chceme hrát. Hodně šancí, možná i na pět gólů. Chlapci hráli velmi dobře, ale srazil nás ten gól na 1:1. Na to se musím ještě podívat, ale to jsou věci, které nás sráží k zemi. Takhle rychle inkasovat po naší brance a navíc z nákopu, to bychom neměli dostávat. Naštěstí nás dostal do vedení krásný gól Ba Louay. Do druhé půle jsme si říkali hlavně nebláznit, bránit z bloku, ale opak byl pravdou, ztráceli jsme dost balonů. Chtěli jsme si počkat na nějaký kontr a pojistit to třetím gólem, ale bohužel jsme ho dostali my. Mrzí mě to, protože jsem viděl, že tam trenér Weber posílá rychlá křídla, na hřiště jsem tedy dával jasné pokyny, abychom kraje hřiště tolik neotvírali, což se nám vymstilo u druhého gólu Boleslavi. Soupeř tak vytěžil z minima maximum, dvě školácké chyby nás srazily k zemi. Jsme smutní, protože jsme byli celý zápas lepší.“