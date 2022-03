„Od začátku jsme byli aktivnější, snažili jsme se chodit za jejich obranu. Bohužel jsme nedali další góly a byli jsme trošku nervózní až do konce. Jsme ale rádi za tři body a po delší době také za čisté konto. Měli jsme dnes hodně šancí, kluci měli dopředu chuť i kvalitu a zápasu by odpovídal třeba výsledek 3:0,“ hodnotil trenér Mladé Boleslavi samotný zápas těsně po jeho skončení.

Boleslav má první jarní výhru. Proti Karviné ji trefil Douděra

Po něm se rozpovídal také o tom, jak se celé jeho angažmá ve středočeském klubu upeklo: „Boleslav mě oslovila a dala mi důvěru. Nebyl to příchod úplně do komfortní situace, přeci jenom když klub převezmete třeba v létě a máte možnost si udělat tým, tak je to jiné. Navíc odešel útočník Fila a další ofenzivní hráč Škoda je zraněný,“ vyjmenovává prvotní trable kouč, který v naposledy působil v nedalekém Liberci.

V Boleslavi je ale spokojený: „Za těch deset dní, co jsem tady jsem ale poznal, že tady jsou skvělé podmínky pro fotbal, špičkové zázemí a také velmi šikovný tým. Ten má na to abychom šli do budoucna tabulkou výš. Neradi bychom vypadli z elitní šestky, ale musíme se dívat i za sebe, střed ligové tabulky je hodně vyrovnaný.“

A pokračoval: „Musíme hlavně zapracovat na defenzivě. Tým má obrovský potenciál směrem dopředu, ale musíme se odrazit od zabezpečené obrany. Proto jsem rád, že jsme proti Karviné udrželi nulu vzadu.“