Fotbalisté Mladé Boleslavi si zajistili účast v 2. předkole Evropské ligy. Vítěz skupiny o Evropu nadstavbové části první ligy v premiérovém kvalifikačním utkání zvítězil na hřišti pátého týmu skupiny o titul Baníku Ostrava 1:0. Jediný gól vstřelil ve 12. minutě nejlepší kanonýr soutěže ruský útočník Nikolaj Komličenko a svůj střelecký účet v ligové sezoně zakončil na 29 brankách.

Baník na závěrečný zápas sezony nasadil po trestu za vyloučení mimo hru ve finále domácího poháru do základní sestavy uzdraveného kapitána Baroše, ale nebezpečnější na hřišti byli hosté. Už v 10. minutě to před Laštůvkou hořelo, ale na Wiesnerovu hlavičku uvnitř malého vápna nedosáhli Komličenko ani Mešanovič.

Za dvě minuty už bylo ale vše jinak, neboť Středočeši bezvadně provedli rychlý kontr po pravé straně. Sérií tří přihrávek ve vápně zcela vyšachovali ostravskou obranu a Komličenko do odkryté brány vstřelil jeden ze svých snadnějších gólů.

"Ani nevím, jak to tam vzniklo. Byly tam různé závary, přitom jsme na začátku hráli celkem slušně. Pak jsme nějak hráli na slabší stranu, kde bylo méně lidí, ale odrazilo se to proti nám. Přišel brejk, nějaké zasekávačky a Komličenko to uklidil na přední tyč," řekl novinářům ostravský záložník Adam Jánoš.

Baník mohl rychle odpovědět, když Holzer pasem středem hřiště rozběhl Kuzmanoviče, ale jeho rána levačkou pár decimetrů postrádala. S postupným útokem Ostravy hosté neměli moc potíží. Pokud se domácím povedlo kombinaci zrychlit, i soupeř musel zbystřit. Hrubý po rychlé narážečce před vápnem v 37. minutě pálil bez přípravy z velkého vápna a Šeda s námahou balon vyrazil.

Největší možnost Baníku se v závěru půle narodila po standardní situaci. Balon propadl k nohám Stronatimu, ale na malém vápně se ostravský stoper v koncovce zamotal a ani nevystřelil.

Druhou půli odstartoval hostující Přikryl ranou do břevna z přímého kopu, což byla na dlouhou dobu i jediná zajímavá situace. Baník se totiž navzdory snaze vinou nepřesností ve finální fázi do koncovky nedostával. Šedu tak ohrožoval nejvíce po standardních situacích. Mladoboleslavský gólman vyrazil Jánošovu bombu z voleje a v 80. minutě se bravurně natáhl i po Fillově umístěné hlavičce k tyči.

"My jsme měli hodně zápasů v nohou, měli jsme hodně zraněných, ale rvali jsme se. Každý to musel vidět. Bohužel to nestačilo, vychytal nás Šeda. Pokud chceme hrát o pohárové příčky, musíme se zlepšit v řešení finále," mínil Jánoš.

Zápletku mohl vyřešit čtyři minuty před koncem Přikryl, ale po hostujícím brejku na malém vápně promáchl. Hosty to však mrzet nemuselo, protože křečovitý tlak Ostravy už vyzněl do prázdna.

Baník nedokázal využít domácího prostředí, ve kterém v posledních třech ligových zápasech nedal ani gól. "Samozřejmě, hodně to vypovídá. Na druhou stranu na podzim se nám dařilo, takže těžko takhle hodnotit. Ale určitě se musíme do příští sezony zamyslet nad tím, že nedáváme góly," prohlásil Jánoš.

Mladá Boleslav se stala posledním českým zástupcem v příští sezoně evropských pohárů. Před ní si start zajistily mistrovská Slavia, Plzeň, Sparta a Jablonec. Středočeský celek si zahraje poháry podeváté v historii a po roční odmlce.

"Máme velkou radost, není co zakrývat. V prvním roce nadstavby jsme se vyhrabali až na boj o Evropu. Musím říct, že naše forma gradovala a dnes jsme zaslouženě vyhráli," uvedl mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Dnešní utkání ukázalo, v čem tkví nadstavba. Že do pohárů postoupí týmy, které mají kvalitní hráče a široký kádr. My to dohrávali s hráči, kteří nejsou úplně v pořádku - Granečný, Diop, Baroš. Hra se nám nedařila. Hráči jako by byli až moc namotivovaní, kazili spoustu přihrávek. Vloni jsme se zachránili posledním zápasem v ročníku, teď skončili pátí a hráli jsme finále poháru. Tím nemůžu být zklamaný. Dojeli jsme na to, že se silnými mančafty jsme se nedokázali prosadit."

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Máme velkou radost, není co zakrývat. V prvním roce nadstavby jsme se vyhrabali až na boj o Evropu. Musím říct, že naše forma gradovala a dnes jsme zaslouženě vyhráli. První půli jsme byli fotbalovější a kdybychom využili nějaké další akce, tak to mohlo být klidnější. Druhou půli jsme úplně nezvládli, přišel ale klíčový zákrok Šedy v 80. minutě. Snažili jsme se hrozit z brejků, to se ale nepovedlo. Ale máme radost, že jsme to zvládli. Sezonu jsme nezačali dobře, nebylo to to pravé ořechové. Ale povedly se nám změny a naše výkony stoupaly, až jsme vytěžili úspěch."

Nadstavba první fotbalové ligy - kvalifikační utkání o Evropskou ligu:

Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:1)

Branka: 12. Komličenko. Rozhodčí: Franěk - Vlček, Vitner - Hrubeš (video). ŽK: Kuzmanovič, Stronati, Baroš - Bucha, Hájek, Šeda. Diváci: 10.368.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Šindelář, Stronati, Fleišman - Holzer (49. Granečný), Jánoš, Jirásek (84. J. Šašinka), Hrubý - Kuzmanovič (72. Diop), Baroš. Trenér: Páník.

Mladá Boleslav: Šeda - Křapka, Jugas, Hájek, Fulnek - Wiesner (75. Ladra), Hubínek, Bucha (62. Matějovský), Přikryl - Mešanovič (71. Takács), Komličenko. Trenér: Weber.