Boleslavští fotbalisté v sobotním středočeském derby ve velkém stylu přehráli Příbram. Soupeři nasázeli půltucet branek, zvítězili tenisovým výsledkem 6:0. K čistému kontu přispěl univerzální zadák Jakub Klíma, který zápas rozehrál na pozici pravého beka, ale poté, co ze hřiště ve druhém poločase odstoupil Daniel Pudil, se stáhl do středu obrany. „Víc se cítím jako stoper, určitě se mi líp hrálo tam,“ přiznal po zápase jednadvacetiletý odchovanec boleslavského fotbalu.

„Řekl bych, že v první půli to určitě nevypadalo na takový výsledek,“ řekl o začátku duelu. V něm několikrát zahrozili i hosté, což mladý obránce dobře věděl. „Hlavně v první půli měl šance i soupeř, kdyby dali jeden dva góly, tak by to tak lehké vítězství nebylo,“ našel drobné kaňky na jinak velmi solidním týmovém výkonu.

Nakonec to pro domácí mužstvo dopadlo výborně. „Skvělá výhra,“ zhodnotil Klíma stručně vysoký triumf. „Hlavní je nula vzadu, pohlídali jsme si to,“ cení si zároveň pevné obrany, která pomohla brankáři Janu Šedovi k druhému čistému kontu v letošní sezoně.

O výsledek se ale zasloužili zejména hráči z útočné formace. „Určitě patří dík naší útočné čtveřici, zejména tedy dvojici. Když si to dají z jednoho doteku, tak se to snad ani nedá bránit,“ pochválil produktivní ofenzivu v čele s hvězdnou dvojicí Nikolaj Komličenko – Muris Mešanovič.

Vysoká výhra nad Příbramí podtrhla vynikající domácí bilanci Boleslavi. V Lokotrans Aréně tým vyhrál i páté ligové utkání. „Myslím, že to je hrozně dobře. Být pevný doma je pro každý tým to nejdůležitější,“ ví Jakub Klíma. „Hlavní je taky bavit diváky,“ dodal vzápětí. I to se jeho týmu daří. Kromě úvodní výhry 1:0 nad Karvinou dala Mladá Boleslav v každém z následujících čtyř duelů na vlastní půdě alespoň čtyři góly.

Boleslavské fotbalisty nyní čeká anglický týden. V neděli doma přivítají ostravský Baník, ještě předtím ale pojedou na sever Čech. Už ve středu je na teplických Stínadlech čeká dohrávka odloženého zápasu čtvrtého kola. „Nejlepší by bylo podat zase takový výkon a zase vyhrát co největším rozdílem,“ přeje si Jakub Klíma před příštím utkáním.

MICHAL KONVALINA