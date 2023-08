/FOTOGALERIE/ Dva brzké údery a bylo hotovo. Fotbalisté Karviné po nezvládnutém vstupu do sobotního utkání 3. kola FORTUNA:LIGY padli s Mladou Boleslaví 1:2. Slezané vůbec nezachytili úvodní dvacetiminutovku, během které dvakrát inkasovali. A to se jim stalo osudným. Na vedoucí gól Jawa navázal Yusuf. Po změně stran už pouze snižoval Mikuš. Středočeši tak i po svém prvním venkovním utkání sezony udrželi neporazitelnost.

Karviná – Mladá Boleslav 1:2 (3. kolo FORTUNA:LIGY – 5. 8. 2023) | Foto: Deník/Petr Kotala

Mladoboleslavští výborně začali a už v šesté minutě otevřeli skóre. Hilál trefil tyč, poté brankář Ciupa ještě vychytal Marečka, ale další dorážející hráč Jawo už napálil míč pod břevno. Gambijský křídelník se v ligové sezoně prosadil podruhé.

Uzdravený Ciupa, který nastoupil poprvé v ročníku místo Lapeše, v 19. minutě po velké chybě znovu inkasoval. Po Svozilově pomalé "malé domů" hlavou karvinský gólman čekal, až se míč dokutálí do pokutového území, aby ho mohl sebrat do rukavic, ale dobíhající Hilál balon pohotově vypíchl a snadno zvýšil. Bahrajnská letní posila vstřelila premiérový gól v nejvyšší soutěži za Boleslav.

Karvinští postupně vyrovnali hru a ve druhé části prvního poločasu se několikrát dostali do zakončení. Jenže Memič, Mikuš ani Papalelé netrefili branku.

Po změně stran si Mladoboleslavští spíše kontrolovali náskok a nebyli tak aktivní jako v úvodní půli. Slezané toho využili a v 70. minutě snížili. Po standardní situaci propadl míč k volnému Mikušovi, který křížnou střelou z voleje propálil brankáře Trmala. Slovenský krajní bek či záložník dal druhý gól v ligové sezoně.

Domácí si poté nedokázali vytvořit soustavnější tlak, i když v závěru pár šancí na vyrovnání měli. V 84. minutě Papalelého ránu zneškodnil Trmal, jehož branku poté minul střídající Doležal. Karvinští tak nezvítězili ani v sedmém domácím ligovém zápase s Boleslaví.

"Začátek utkání byl z naší strany velmi dobrý, dali jsme dva góly. Karviná potom zjednodušila svoji hru, která byla často přerušovaná a my vypadli z tempa. Ve druhém poločase jsme se dostali pod velký tlak, protože jsme ztráceli míče. Naštěstí nás gólman Trmal podržel, když chytil nejméně dvě gólovky. Závěr jsme odehráli takticky velmi dobře a tím tlak soupeře otupili," shrnul utkání trenér vítězů Marek Kulič.

"Škoda začátku a takové chyby," litoval asistent trenéra Karviné Tomáš Hejdušek a navázal: "Nás už to poznamenalo ve druhém utkání. Ve finále klukům nemám co vytknout. Odmakali to, ale je hodně psychicky náročné, když nás pokaždé srazí taková chyba. Potom to nějakou dobu trvalo do poločasu, než jsme se s tím srovnali. Soupeř měl dva náznaky a je to 0:2. V druhém poločase, kdy nemáme co ztratit, je nás plné hřiště. Škoda, že jsme ten zápas aspoň nezremizovali."

3. kolo FORTUNA:LIGY (sobota 5. 8. 2023):

Karviná – Mladá Boleslav 1:2 (0:2)

Branky: 70. Mikuš – 6. Jawo, 19. Yusuf. Rozhodčí: Petřík – Matoušek, Leška. ŽK: Svozil – Matějovská, Kadlec, Pulkrab, Ladra, Trmal. Diváci: 2500.

Karviná: Ciupa – Čurma (46. Ražnatovič), Krčík, Svozil, Mikuš – Boháč (61. Moses), Budínský – Memič (86. Franko), Bartl (61. Doležal), Papalele – Akinyemi (61. Ezeh). Trenér: Hejdušek.

Mladá Boleslav: Trmal – Kadlec, Suchý, Karafiát, Suchomel – Sakala, Matějovský (46. Ladra) – Jawo (82. Mašek), Mareček (82. Šimek), Kušej (77. Kubista) – Yusuf (63. Pulkrab). Trenér: Kulič.