„Vyválčili jsme bod, takže jsme spokojení,“ uvedl šestadvacetiletý fotbalista, který měl v zimě namířeno zpátky do Zlína. Mateřský klub se však nedohodl se Slavií, a tak bývalý kapitán Fastavu zamířil do Mladé Boleslavi. První duel proti Jablonci ještě důrazný zadák vynechal, na Slovácku už nastoupil od první minuty. „Chtěl jsem hrát jednoduše, na jistotu. Něco jsem pokazil, ale hlavní je výsledek,“ říká Jugas.

Ve stoperské dvojici se objevil po boku kamaráda a bývalého spoluhráče ze Zlína Tomáše Hájka. Ještě chvíli potrvá, než se parťáci sehrají, víkendový duel ale ukázal, že by obnovená spolupráce mohlo fungovat. „Pro mě to bylo docela těžké, protože ligu jsem hrál naposledy na konci května loňského roku, což je skoro devět měsíců. Vždycky to může být lepší, ale podle mě výkon snesl nějaké parametry,“ je přesvědčený Jugas.

I když Mladá Boleslav v Uherském Hradišti po hlavičce Zajíce prohrávala a po vyloučení Ruse Tatajeva dohrávala v deseti, nakonec i v oslabení uhájila jarní neporazitelnost, když bod Středočechům zajistil Přikryl.

„Výsledek bereme, protože Slovácko hrálo dobře. Hlavně doma je hrozně nepříjemné. Navíc nám chyběl Marek Matějovský, což šlo hodně vidět,“ ví Jugas.

Parta kouče Jozefa Webera se díky remíze 1:1 udržela před Slováckem, na šestý Zlín ztrácí z osmé pozice tři body. „Chceme být v tabulce určitě výš, dostat se do šestky,“ říká Jugas, kterého na Městský stadion Miroslava Valenty přijeli podpořit také kamarádi a členové realizačního týmu Fastavu.

Na tribuně kromě kouče zlínských brankářů Otakara Nováka seděl také kondiční trenér Michal Molek. „Kluky jsem rád viděl. Trochu jsme pokecali, hecovali se. Za výkon mě moc nechválili,“ dodal se smíchem.