Mladá Boleslav zakončila dobře rozehraný podzim pátým zápasem bez výhry. Slovácku doma podlehla 0:1.

FORTUNA:LIGA - 19. kolo: FK Mladá Boleslav - 1.FC Slovácko (0:1), 16. 12. 2023 | Foto: Miloš Moc

Fotbalistům Mladé Boleslavi hrubě nevyšel závěr velmi slibně rozehraného podzimu. Ten zakončili svěřenci trenéra Marka Kuliče domácí porážkou 0:1 s týmem Slovácka. Středočeši tak nedokázali vyhrát v posledních pěti zápasech roku 2023, byť tři z nich odehráli na domácím hřišti.

Zápas proti Slovácku byl opět speciální, i když spíše pro hosty. Konkrétně pro jejich křídelního obránce Milana Petrželu. To nejdůležitější pro milovníky statistik se v Mladé Boleslavi odehrálo hned v úvodu zápasu. Milan Petržela naplnil číslo, o kterém celý podzim snil. Nastoupil ke svému 500. ligovému zápasu. Česká nejvyšší soutěž se hraje od sezony 1993/94. Ještě nikomu se ale nepodařilo, aby v ní zasáhl do 500 utkání. Až do soboty 16. prosince roku 2023. Čtyřicetiletý rodák z Hoštic-Heroltic na Vyškovsku si zlatým písmem zaknihuje datum 16. prosinec 2023. Je prvním hráčem, který překonal tuto magickou hranici.

Z aktivních plejerů je Petrželovi nejblíže mladoboleslavský Marek Matějovský, který nastoupil až v průběhu zápasu a nyní na čísle 418.

Ze samotného zápasu ale odcházel spokojenější hostující veterán. Byl na hřišti u jediného gólu zápasu, který obstaral v 59. minutě jeho spoluhráč Valenta. Bolka zabrala až v závěrečné dvacetiminutovce. První střelou na branku ohrozil gólmana Heču Solomon.

V závěru pak poslal trenér Kulič do útoku vysoké věže včetně stopera Šimka, který měl na hlavě vyrovnání, ale v dobré pozici mířil vedle hostující branky. Největší domácí šance zápasu pak přišla v posledních vteřinách, kdy po závaru v Hečově vápně napálil z velkého úhlu tyčku Lamine Jawo.

FK Mladá Boleslav – 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)

Branka: 59. Valenta. Rozhodčí: Berka: ŽK: 4:3. Diváci: 1036.

Boleslav: Trmal – Kostka, Suchý, Karafiát, Suchomel – Kubista (64. Matějovský), Sakala – Kušej (84.Šimek), Mareček (76. Ladra), Solomon (76. Jawo) – Hilál (65. Pulkrab).

Slovácko: Heča – Reinberk, Daníček, M. Kadlec, Doski (87. Kalabiška) – Valenta (86. Hofmann), Havlík – Petržela (64. P. Juroška), Trávník, Holzer (75. Siňavskij) – Cicilia (46. Mihálik).