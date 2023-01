Domácí tým v utkání prohrával 0:2 a po vyrovnání zimní posily ze Sparty Suchomela zkraje druhého poločasu pak ještě 2:3, poslední slovo měl ale zkušený kanonýr Milan Škoda. „Jsem samozřejmé rád, že dal dva krásné góly a je po podzimním zranění zpátky ve hře,“ zmínil Pavel Hoftych.

