Tým Jozefa Webera je aktuálně na čtrnáctém místě. „Všem se nám ulevilo, jsem strašně rád za hráče, že jsme zápas zvládli. Výkon gradoval ve druhé půli, výhra byla zasloužená. Škoda, že jsme si výsledek nepojistili dřív. Jablonec má kvalitní mužstvo, pořád hrozil,“ sdělil po zápase boleslavský kouč Weber.

Spokojený byl také devětadvacetiletý Ondřej Zahustel. „Utkání se mi konečně hodnotí dobře. Po třech prohrách jsme si v kabině říkali, že už musí přijít výhra. Šli jsme si za tím a myslím, že to bylo vidět. Jablonec jsme do ničeho nepustili až na tu moji jednu hlavičku, kterou jsem namazal soupeři. Smejkal nás podržel. Bylo důležité, že jsme se dostali do vedení, hodně nám to pomohlo,“ pochvaloval si Zahustel a dodal. „Ve druhém poločase jsme soupeře do ničeho nepustili a naopak jsme hrozili z brejků. Přidali jsme druhý gól, a pak utkání zaslouženě vyhráli,“ uzavřel.