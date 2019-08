Co tedy nakonec zápas rozhodlo?

Když chcete porazit tak kvalitního soupeře, tak musíte proměnit nějakou šanci a předvést k tomu nadprůměrný výkon. A to se nám dnes dařilo jenom v nějakých částech utkání. Byl tam od nás kousek naivity a díky tomu postoupil soupeř. Byli jsme ale kousíček, favorita jsme trápili. Vypadnutí mě bude dlouho mrzet.

Rozhodlo vyloučení Křapky?

Bylo zbytečné. První zákrok byl ostřejší, se žlutou kartou si musí obránce dávat větší pozor. Druhá žlutá na půlce už byla taktická chyba. Ale i v deseti jsme mohli zápas zlomit v náš prospěch. Měli jsme tam nějaké standardky. V prodloužení už by byla převaha jedenácti hráčů asi znatelnější, ale do konce základní hrací doby jsme to měli zvládnout.

Křapka ale mohl být kladným hrdinou zápasu. Co říkáte na neuznaný gól?

Ještě jsem ho ještě neviděl ze záznamu, musím se na to podívat v televizi. Samozřejmě bych byl rád, kdyby platil, ale když ho rozhodčí neuznal, tak faul asi byl.

Úvod zápasu patřil vám, byl to záměr?

Byl, chtěli jsme na soupeře vlétnout. Ta úvodní dvanáctiminutová pasáž se čtyřmi rohy patřila nám. Ale bohužel jsme ji nepřetavili v gól. Pak už náš tlak upadal a Steaua převzala iniciativu. Jak jsem říkal – v takovém zápase je potřeba udělat něco výjimečného. A my jsme do vedení bohužel nešli.

Proč nehrál Komličenko?

Má svalové zranění a to prostě vyžaduje delší čas. Věříme, že do víkendu už bude fit.

Jak jste spokojen s výkonem Ewertona? Do zápasu nevstoupil dobře a po jeho ztrátě padl i jediný gól.

Obrátím to na sebe. V neděli jsem při střídání měl šťastnou ruku, dneska ne…

Oproti zápasu se Spartou jste ale neměli tak ostré kraje.

Nechci úplně ty dva zápasy srovnávat, ale je to i kvalitou soupeře. Třeba Coman je nadstandardní hráč, kterého v naší lize nepotkáme. Proto museli někteří naši hráči i víc bránit. Navíc dost jich hrálo takový zápas poprvé.

Jak tedy hodnotíte pohárové vystoupení celkově?

Průměr. Úkol jsme sice splnili, odehráli jsme dobrá utkání. Kdyby se postoupilo, tak bych to hodnotil jako úspěch, takhle to je průměr. Musím ale poděkovat fanouškům. Jsem tady rok a půl a poslední týden mě tak neskutečně potěšil. Věřím, že nám pomohou i v dalším průběhu ligy, abychom se zase dostali do pohárů a mohli tady znovu přivítat nějakého zajímavého soupeře.