Mladá Boleslav /ROZHOVOR/ - V roce 2001 vstoupil Josef Dufek do fotbalového dění v FK Mladá Boleslav. Z tehdy skomírajícího klubu vykřesal, spolu se svými společníky a spolupracovníky, špičkový český klub bojující v evropských pohárech. Od té doby šéfuje klubu z pozice prezidenta.

Kolikátá ligová sezona vás vlastně čeká?

Tři roky ve druhé lize, tohle je patnáctá prvoligová sezona.

Která byla nejlepší a která nejsmůlovatější?

Určitě ty největší úspěchy jsou druhé místo v ročníku 2005/06, pak dvě třetí místa v ročnících 2006/07 a 2013/14. Určitě velkým písmem se do historie klubu zapsal zisk Českého poháru v letech 2011 a 2016. A čtyřiatřicet zápasů jsme odehráli v evropských pohárech. Nejhůře jsme se umístili na 14. místě v našem premiérovém ročníku v elitní lize 2004/05, ale udrželi jsme nejvyšší soutěž pro Boleslav, tak to vlastně průšvih nebyl.

Jsou na startu tohoto ročníku vaše pocity jiné než v těch předchozích startech?

Je to podobné. Nesmírně důležitý je start do soutěže, což se nám vloni nepodařilo a po pěti kolech jsme měli pouze jeden bod a pak to byl dramatický ročník. Celý rok jsme byli pod velkým tlakem kvůli tomuto nepovedenému startu. Mám předstartovní horečku plnou očekávání a trochu nervozity cítím. To je pochopitelné. (Rozhovor se uskutečnil den před startem nového ligového ročníku. V úvodním utkání prohráli boleslavští hráči ve Zlíně 3:2, když rozhodující branku dostali ve druhé minutě prodloužení)

S jakým umístěním v tabulce budete po podzimu spokojen?

Budeme-li v první polovině tabulky kolem pátého šestého místa, budeme spokojení.

Hrát o titul nebo o sestup je vždy divácky atraktivní. Je tam napětí než v poklidném středu.

Určitě. Nicméně letos vstupuje do života nový hrací systém, kdy i týmy ze středu tabulky mohou zasáhnout do bojů o účast v Evropské lize. Po odehrání třiceti základních kol bude devátý tým hrát s osmým a desátý se sedmým. Vítězové si to rozdají o jedno pohárové místo. Takže zápasy týmů uprostřed tabulky budou pro diváky také zajímavé.

Jak to vypadá s obměnou boleslavského kádru?

Stáhli jsme některé hráče z hostování. Zásadní byl odchod brankáře Polačka, který podepsal angažmá v Levski Sofia. Nahradil jej nový brankář s pestrými mezinárodními zkušenostmi Luboš Kamenár, který u nás podepsal dvouletou smlouvu. Velkým přínosem by měl být návrat Lukáše Hůlky z hostování v prvoligových Bohemians. Čím dál více našich odchovancům má velkou šanci hrát v základní sestavě.

Kteří?

Letos v létě se s prvoligovým týmem připravovalo několik juniorů i dorostenců. Na základní sestavu má šanci osmnáctiletý stoper Jan Král. Velmi dobře se v přípravě ukázali hráči, kteří už na jaře nakoukli do zápasů v první lize, například Jiří Kateřiňák, Tomáš Ladra a Antonín Křapka. Další mladíci Mikulec, Dohnalík, Provazník a Vejr se budou nadále připravovat s áčkem, stejně jako obránce Rudzan, až se uzdraví, a v užším prvoligovém kádru zůstává záložník Daniel Novák, který se vrátil z hostování v Pardubicích.

Předpokládám, že lídrem a kapitánem mužstva bude Marek Matějovský.

Přesně tak. Jsem rád, že jsme se s Markem dohodli, aby minimálně ještě jednu sezonu hrál. Je to přirozený lídr mužstva jak na hřišti, tak v kabině.

Na které soupeře se nejvíce těšíte?

Těším se pochopitelně na pražské kluby Spartu, Slavii i Bohemians, ale také na ostravský Baník, plzeňskou Viktorii a na regionální derby zápasy s Jabloncem i Libercem.

Váš vzkaz fanouškům?

Chtěl bych je pozvat, aby přicházeli v ještě větším množství, než jsme v Boleslavi dosud zvyklí. Věřím, že poznají, na co jsme v přípravě dbali a co jsme hráčům vštěpovali. Aby kluci na trávníku hráli srdcem, naplno od první do poslední minuty a do každého zápasu dali všechny síly a schopnosti. To je jediná cesta, jak diváka na stadion přilákat.

FK Mladá Boleslav:

Horní řada – Miroslav Keresteš, Lukáš Pauschek, Antonín Křapka, Vítek Vejr, Lukáš Hůlka, Ladislav Takács, Petr Mikulec, Nikolay Komlichenko, Jan Král, Matěj Chaluš, Tomáš Fabián, Adam Provazník

Prostřední řada – Tomáš Ladra, Daniel Novák, Michal Hubínek, fyzioterapeut Václav Kubíček, trenér brankařů Jiří Malík, asistent trenéra Jan Baránek, asistent trenéra Adrian Rolko, masér Jan Skoupý, kondiční trenér Jan Budějský, kustod Václav Štěpán, Petr Mareš, Tiémoko Konaté, Jiří Kateřiňák

Dolní řada – Ľuboš Kamenár, Adam Jánoš, Jaroslav Diviš, člen představenstva Aleš Juranka, prezident klubu Josef Dufek, hlavní trenér Jozef Weber, ředitel klubu Michael Doležal, vedoucí mužstva Vladimír Rosenberger, Marek Matějovský, Tomáš Přikryl, Jan Šeda

FK Mladá Boleslav - hráčský kádr

Brankáři 1 Ľuboš Kamenár (17.6.1987) v A týmu FK MB od 15.7.2018 (slovenská národnost) 33 Jan Šeda (17.12.1985) od 1.7.2005 do 30.8.2014, od 1.1.2015 do 30.6.2017 a od 1.1.2018 (odchovanec) 99 Petr Mikulec (5.4.1999) od 1.1. 2018 (odchovanec) Obránci 5 Tomáš Fabián (10.9.1989) od 2.1.2009 (odchovanec) 21 Lukáš Pauschek (9.12.1992) od 1.1.2016 (slovenská národnost) 22 Ladislav Takács (15.7.1996) od 1.1.2016 27 Matěj Chaluš (2.2.1998) od 6.9.2017 28 Lukáš Hůlka (31.31995) od 5.3.2013 do 10.2.2017 a od 18.6.2018 (odchovanec) 29 Miroslav Keresteš (30.7.1989) od 2.6.2016 do 10.8.2017 a od 18.6.2018 (slovenská národnost) 32 Jan Král (5.4.1999) od 1.1.2018 (odchovanec) 34 Antonín Křapka (22.1.1994) od 12.3.2015 do 15.2.2016 a od 1.1.2018 (odchovanec) Záložníci 6 Adam Jánoš (20.7.1992) od 10.2.2016 7 Jaroslav Diviš (9.7.1986) od 18.6.2018 8 Marek Matějovský (20.12.1981) od 1.7.1999 do 6.4. 2001, od 31.1.2003 do 10.1.2008 a od 8.9.2016 (odchovanec) 9 Tomáš Ladra (24.4.1997) 1.1.2018 (odchovanec) 10 Jiří Kateřiňák (25.8.1995) 1.1. 2018 (odchovanec) 12 Michal Hubínek (10.11.1994) od 6.9.2017 17 Petr Mareš (17.1.1991) od 5.9.2016 19 Tiémoko Konaté (3.3.1990) od 14.2. 2018 (národnost Pobřeží slonoviny) 30 Daniel Novák (28.4.1998) od 3.12.2017 do 10.1.2018 a od 18.6.2018 (odchovanec) Útočníci 11 Nikolay Komlichenko (29.6.1995) od 21.7.2017 (ruská národnost) 14 Tomáš Přikryl (4.7.1992) od 1.1.2016 16 Vítek Vejr (24.5.1998) od 18.6.2018 (odchovanec)

FK Mladá Boleslav - realizační tým

Hlavní trenér prvoligového mužstva: Jozef Weber (1970) u mužstva FK MB od 27.2.2018 Asistenti: Jan Baránek (1970) od 27.2.2018 Adrian Rolko (1978) od 1.12.2017 Jiří Malík (1971) od 15.6.2016 do 31.12. 2017 a od 27.2.2018 Jan Budějský (1982) od 15.6.2017 Lékaři: MUDr. Jan Nosek (1984) od 15.6.2016 MUDr. Lukáš Hartmann (1980) od 15.6.2016 Fyzioterapeut: Václav Kubíček (1965) od 1.1. 2006 Masér: Jan Skoupý (1981) od 18.5.2011 Kustod: Václav Štěpán (1975) od 1.1.2017 Vedoucí mužstva: Vladimír Rosenberger (1965) od 1.1.2013