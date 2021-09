"Měl smlouvu, která končila. Některé věci v rámci přestupového okna ještě nebyly ukončené, tak se jeho působení v klubu protáhlo o dva měsíce," okomentoval změnu ve vedení klubu pro deník Sport Josef Dufek, šéf FK Mladá Boleslav. Ten rovněž řekl, že o novém obsazení uvolněné pozice, by mělo být rozhodnuto v následujícím týdnu.

Třiapadesátiletý fotbalový činovník Josef Jinoch přišel do FK Mladá Boleslav na začátku srpna 2018. Před tím působil jako manažer nebo trenér ve fotbalových klubech v Jihlavě, pražské Slavii, libereckém Slovanu, Jablonci a Slovácku. V pestré hráčské kariéře kopal za Slavii Praha, Dynamo České Budějovice, Hradec Králové, Slovan Liberec, Příbram, Bohemians a japonské Consadole Sapporo.

